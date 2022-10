El momento es ahora: por qué la inversión en criptomonedas es una idea acertada

La economía mundial está en riesgo, pero las criptomonedas están revolucionando el mundo. Su precio es relativamente barato por lo que pueden ser una excelente forma de diversificar. Invertir en criptomonedas no tiene tantos riesgos como invertir en otras alternativas, si conoces lo que está pasando a nivel internacional

Porqué invertir en criptomonedas

Para entender qué está pasando en la economía global, debes saber que:

Los gobiernos han emitido más dinero circulante, es decir, han impreso más divisas, pero esa impresión no está relacionada con una productividad real de las economías. Con esta cantidad de dinero en circulación las tasas de interés bajan porque hay un exceso de oferta y escasez de demanda. Una forma de recuperar la estabilidad es generar inflación a través de la emisión de nuevas divisas. Es decir, imprimir más dinero de la nada, como se ha estado haciendo en los últimos años. La inflación significa que el dinero pierde su valor constantemente debido a que el poder adquisitivo de los consumidores se devalúa. Puedes comprar menos con el mismo dinero o lo que compras lo compras más caro. Las criptomonedas son un refugio cuando las divisas se devalúan debido a la falta de confianza en los mercados. El bitcoin es mejor que el oro porque retiene un valor y es una inversión de futuro. Puede ser una buena idea comprar en momentos de baja volatilidad como el que estamos viviendo ahora.

3 razones principales para que hoy mismo debes comenzar a invertir en criptomonedas:

Porque las criptomonedas no son una moda pasajera, se trata de un movimiento real que está cambiando lo que significa tener el control monetario Porque las monedas virtuales son sorprendentemente inmunes a las malas políticas monetarias y la inflación Porque la mayoría del mundo tiene acceso a ellas sin ningún tipo de restricción siempre que tengas una conexión a internet. A día de hoy hay más de 300 millones de personas en todo el mundo que usan criptomonedas.

Cómo invertir en criptomonedas





Antes de invertir, es importante que entiendas lo que estás invirtiendo. Las criptomonedas son monedas digitales que se utilizan para realizar transacciones en línea. A diferencia de las monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense o el euro, las criptomonedas no están respaldadas por un gobierno - salvo El Salvador - ni por un banco central. Pero esto en sí mismo no es malo, porque en realidad da poder a los ciudadanos para poder realizar transacciones fuera del sistema. Aun así, hay muchas posibilidades de ser víctima de una estafa, ya que no hay ningún organismo regulador que proteja tus derechos. Aquí algunos el papel de plataformas populares como BitiCodes, Coinbase y Kraken. Al utilizarlas para comerciar con criptodivisas, estás haciendo todo lo posible para evitar cualquier actividad fraudulenta llevada a cabo con tus datos.

Más información sobre las criptomonedas

Desde hace unos años, el Bitcoin y otras criptomonedas han captado la atención de inversores e instituciones financieras por igual. El potencial de escalabilidad de estas monedas y la tecnología que las respalda ha hecho que muchos inviertan en ellas, esperando obtener ganancias a corto o mediano plazo.

Las criptomonedas están llegando a niveles de capitalización bursátil inimaginables y además, la seguridad que ofrece Blockchain es invaluable.

No obstante, invertir en criptomonedas puede ser un riesgo, ya que su valor puede variar considerablemente en muy poco tiempo.

Por ello, si decides invertir en criptomonedas, es importante que realices una investigación previa y que te mantengas al tanto de las noticias y cómo evoluciona el mercado de criptomonedas.

Conclusiones

Después de leer el artículo, ¿te animas a invertir en criptomonedas? Si te parece que esta nueva forma de dinero tiene potencial, entonces es importante que aprendas todo lo que puedas sobre ellas.

Las criptomonedas son una fuente segura de inversión, tienen el potencial de multiplicar tu dinero y pueden ser una alternativa al mercado global inestable