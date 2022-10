Decoración en la cocina: consejos para elegir alacenas o estantes

Alacenas vs estantes. O, mejor dicho, ¿alacenas o estantes? Su elección para la cocina depende del gusto de cada uno y también del espacio disponible, del uso y de la funcionalidad. Y también hay una tercera opción, que es la combinación de ambas: en lugar de utilizar todo alacenas o todo estantes, se puede combinar ambas en una misma cocina.

Las alacenas translúcidas, con orden y decoración.

Beneficios de usar alacenas en la cocina

Las alacenas son parte de la decoración de la cocina, remarcan su estilo, y además permiten mantener el orden. O, como dice Vilma Guerrero, arquitecta especialista en decoración: “Se puede tener un cierto desorden de manera oculta detrás de las puertas ciegas”

Las alacenas garantizan el orden (o el desorden oculto).

Como alternativa original, la creadora de la cuenta de Instagram @deco.dudas sugiere colocar puertas de vidrio translúcidos. “Aliviana visualmente el ambiente”. Y recuerda que hacer las alacenas a medida garantiza el máximo aprovechamiento del espacio y la posibilidad de diseñarlas también a la medida del estilo de la cocina.

Los estantes permiten sumar plantas y objetos decorativos.

Beneficios de usar estantes en la cocina

Los estantes flotantes han sido protagonistas del fenómeno del rediseño y decoración de las cocinas durante la cuarentena y post pandemia. Prácticos, funcionales y muy fáciles de colocar sin obra y sin gastar mucho dinero, los estantes en la cocina permiten ver todo a primera vista y tenerlo a mano.

Los estantes flotantes, una tendencia boom de decoración de cocinas.

Además, también pueden sumar un valor agregado decorativo a su uso, “Podés agregar plantas y otros objetos decorativos”, sugiere Vilma Guerrero. Los estantes ocupan poco espacio y generan una sensación despejada al ambiente y lo aligeran en comparación con los volúmenes de alacena. Por eso, la aplicación de estantes flotantes se recomienda sobre todo en el caso de cocinas pequeñas.

Además, a diferencia de las alacenas, los estantes no necesitan mantenimiento, y no hay bisagras vencidas o puertas que no abren o no corren bien. La arquitecta experta en deco agrega: “si alquilas o recién te mudas, es una forma muy económica y de ejecución rápida de almacenamiento”.

En la cocina se pueden combinar alacenas y estantes.

Eso si. Los estantes demandan más limpieza y orden que las alacenas a puertas cerradas. Y otra cualidad de las alacenas es que sirven para definir mejor el estilo de la cocina. Entonces, ¿alacenas o estantes?¿Quién gana el debate en la cocina? Elige tu propia decoración, según tu gusto, necesidades y comodidad.