El motivo por el que la reina Isabel II pudo perder su corona hace 25 años

La reina Isabel II estuvo 70 años al frente de la monarquía británica, uno de los reinados que más ha sufrido durante estas siete décadas: varias crisis económicas, una guerra mundial y hasta una pandemia que paralizó al mundo entero en pleno siglo 21.

¿Qué fue lo que llevó a la reina Isabel II a perder su tan aclamada pluralidad frente a su pueblo y la prensa?

Todo comenzó en ese fatídico 31 de agosto del año 1997, un día muy oscuro para la familia real británica: la princesa Diana, tan querida por el pueblo inglés, muere en París en un accidente de tránsito mientras era perseguida por decenas de paparazzi que la querían fotografiar junto a su pareja, el empresario árabe Dodi Al Fayed.



El 1 de septiembre Londres se despierta con esta terrible novedad y en ese momento la reina Isabel II se encontraba en Balmoral, la residencia que elegía todos los años para disfrutar de su descanso de verano.



Tras conocer la noticia la reina Isabel II decide no hacer nada: no dictamina ningún tipo de comunicado oficial acerca de la muerte de Lady Di, no quiere trasladarse a Londres para recibir su féretro, no ordena que los estandartes y las banderas británicas ondeen a media asta y hasta pretende que el funeral sea privado. Esta decisión le vale una lluvia de críticas, comentarios desafortunados y hasta rumores de que ella es la culpable. Sin dudas, el momento más difícil de su reinado.



Por aquellos años era de público conocimiento que la relación entre la princesa y la reina no era de la mejor, y por esta razón —y teniendo en cuenta la reacción de la monarca— el pueblo inglés y la prensa no dudan en armar todo tipo de conjeturas e historias que siguen perdurando hasta la actualidad.

La reina Isabel II pierde la popularidad y el respeto del pueblo inglés y la prensa por su postura ante la muerte de la princesa Diana. Fuente: divinity

Tony Blair limpia la imagen de la reina Isabel II

El entonces primer ministro, Tony Blair, decide intervenir para ayudar a recuperar la imagen de la reina haciéndole ver que la comunidad consideraba que estaba dañando a la monarquía que ella misma representaba.



La reina Isabel II entra en razón ante las presiones de la prensa y decidió hacer un cambio radical en su decisión: ordenó un funeral de Estado para la princesa Diana, pidió que las banderas ondeen a media asta, por primera vez en la historia habló en directo para la televisión inglesa alabando la figura de Lady Di, y salió a las puertas del Palacio de Buckingham para hablar con las miles de personas que llevan flores en memoria a la princesa. Lo más peculiar de toda esta situación fue que inclinó su cabeza ante el féretro en el que descansaba el cuerpo de su ex nuera.

La muerte de la princesa Diana pone en peligro el reinado de Isabel II. Fuente: divinity

Con el tiempo se supo cuál fue la razón por la cual la monarca decidió tomar esa cruel decisión: quería proteger a su hijo Carlos y a sus nietos, Harry y William, de la exposición pública y del asedio de la prensa. Sin embargo, en aquel momento no fue muy bien visto ya que el pueblo inglés estaba muy sensible ante los hechos ocurridos haciendo que su comportamiento tuviese el efecto contrario.



Durante esos primeros días la prensa plasmó varios titulares que le hicieron mucho daño a la Corona, y especialmente a la imagen de la reina que era tan querida.