La entrevista a Lady Di que el príncipe William no quiere que se muestre en The Crown

La entrevista que Lady Di dio a la BBC allá por 1995 fue una fuente de problemas en el seno de la realeza británica. Es por eso que su hijo mayor, el príncipe William, luchó para que la cadena no pudiera volver a mostrarla.

No obstante The Crown, la serie de Netflix acerca de la realeza, reflotará la herida porque en la quinta temporada la línea de tiempo toca los años noventa y la manera en la que se tomaron esas declaraciones de la princesa de Gales, retomando así distintas historias que la familia real no tiene intención de recordar.

El rostro de la princesa de Gales durante la entrevista dejaba ver un momento de desilusión y sufrimiento extremo. Fuente. BBC

La entrevista que William quiere olvidar

El foco de la polémica actual está en las imágenes que se verán en la serie The Crown, las cuales recrean, en algunas escenas, la entrevista que Lady Di dio a la BBC en 1995. Allí se habló de infidelidades, de su trastorno alimenticio y del desamor con su marido Carlos, entre otras cosas.

La explosiva historia de ese diálogo televisivo entre un periodista de la cadena de TV y la princesa Diana resurge a pesar de los deseos del príncipe William, el hijo mayor de la difunta.

Si bien se mostrarán extractos de la misma, esto va en contra de lo conseguido por el propio príncipe el año pasado cuando increpó a la BBC y a otros medios para que no repliquen más ese encuentro.

El primogénito declaró que fue un hito que empeoró la relación entre sus padres y se mostró profundamente molesto. En ese momento la BBC admitió la manipulación presente en el reportaje y aseguró que jamás volvería a emitirla.

Rodeada de engaños y polémicas, el biógrafo real Hugo Vickers señaló la intención de la serie de basarse en la desacreditada entrevista como un ejemplo del lugar en el que se posicionan para contar los hechos. Asegura que confrontan incidentes que más o menos sucedieron para crear algo que realmente no fue así.

Por otro lado, investigaciones independientes revelaron que Martin Bashir obtuvo la entrevista —la cual fue visualizada por más de 20 millones de espectadores— mediante engaños hacia Lady Di.

El periodista habría conseguido que un especialista falseara la imagen de estados de cuenta para mostrar pagos de un grupo periodístico a un ex miembro del personal del hermano de Diana, Earl Spencer, entre otras irregularidades manipulando de esta manera el reportaje y las condiciones bajos las cuales se hizo el mismo.

Aprovechándose de que la princesa de Gales estaba en un lugar de estrés y paranoia en aquel momento, el entrevistador logró persuadirla para que diera las declaraciones que luego la sumieron en un mar de controversias.

Y pese a la posición del príncipe William, todo está dado para que la serie muestre su versión ficcionada de los hechos.

Netflix pondrá al actor Prasanna Puwanarajah en el papel del periodista y mostrará, además de escenas del reportaje ya vistas al aire, la forma en la que se aprovechó de la princesa de Gales.