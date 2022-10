Huevo revuelto, poché, escalfado o a la plancha: cuál engorda menos

El huevo se considera unos de los alimentos más nutritivos del mundo animal. Es una fuente natural de proteína y minerales, nutrientes claves para la salud humana. Más de la mitad del primer beneficio se encuentra en la clara (por eso se recomienda consumirla en cantidad cuando se busca ganar masa muscular). La clara, a su vez, aporta vitaminas B2 y cantidades más bajas de grasa que la yema (una parte del huevo de la que se sugiere una ingesta moderada).



Su proteína, además, ayuda a reducir la presión arterial, a optimizar la salud de los huesos y a aumentar la masa muscular. También colaboran en la función de la tiroides y son una buena fuente de antioxidantes que contribuyen a reducir problemas en la visión.

¿Cuántas calorías aporta el huevo a nuestra dieta?

Un huevo aporta 78 calorías, derivadas principalmente de 6 gramos de proteína y la misma cantidad de grasas si el huevo es de gran tamaño (50 gramos). La forma y métodos de cocción determinarán si el aporte nutricional de este rico alimento es positivo o negativo para nuestro cuerpo.

El huevo es un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales. Fuente: Pixabay

Huevo revuelto, poché, escalfado o a la plancha, ¿cuál es la opción más saludable?

El huevo como tal es una excelente opción para la salud nutricional: no eleva el colesterol, como se creía antiguamente, y brinda saciedad. La mejor manera de consumirlo es usando métodos de cocción simples, de manera tal que aporte todos sus nutrientes y no se pierdan sus propiedades con ingredientes agregados.



Para tener una idea clara de cuál es la mejor manera de cocinarlo para que no te haga engordar, te preparamos un listado de menor a mayor según su grado de nivel calórico.



Poché o escalfado: esta es una de las opciones más sanas ya que no agrega ningún tipo de ingrediente a la preparación, solo se cocina en agua a punto de ebullición y puede agregarse como complemento a ensaladas, rellenos, vegetales, etc.



A la plancha: generalmente se utiliza un poco de materia grasa o aceite para que este no se pegue durante la cocción, y dicho aporte suma algunas calorías extras al plato.



Huevo revuelto: una opción que se usa mucho para desayunos. Es muy habitual sumarle otros ingredientes que perjudican la calidad nutricional del mismo: embutidos, crema de leche, tocino, entre otros. Esta, sin duda, es la alternativa que más engorda.

Un sándwich de pan integral, aguacate, lechuga y huevo poché es una excelente opción baja en calorías para saciar el hambre. Fuente: Freepik

Ahora que ya sabes cuál es el método de cocción más apropiado para no engordar, coméntanos con tu favorito.

Este contenido se publica con fines informativos y no debe suplantar la labor de un profesional. Consulte con su nutricionista de confianza.