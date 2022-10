Quiénes estuvieron con la reina Isabel II al momento de su fallecimiento

La reina Isabel II falleció a los 96 años y su muerte se comunicó por Twitter a las 14.30 de esa tarde. Poco antes de las 15 horas ya había superado el millón de reacciones.

El comunicado especificaba que su alteza murió pacíficamente en Balmoral, pero ¿qué familiares estaban presentes en el momento de su fallecimiento?

Los hermanos Carlos y Ana de Inglaterra estuvieron juntos en el momento en el que Isabel II falleció. Fuente. Hola

Los acontecimientos del jueves que falleció la reina Isabel II

Fue un día atípico para la familia real, sin dudas. Imaginamos al personal de servicio, a los médicos y las primeras reacciones: especulaciones, rumores y los protocolos para informar a la prensa, al pueblo británico y a la propia familia de la monarca.

Lo que se conoce es que la familia más cercana fue convocada ese jueves al castillo ubicado a 800 kilómetros al norte de Londres, ya que los médicos informaron que el estado de salud de la reina Isabel II era delicado.

Su hijo Carlos (73) estuvo con ella desde temprano y a el se unió su nieto William (40), quien llegó con emergencia por presentir el desenlace.

También se presentaron otros familiares: el príncipe Andrés (62), la princesa Ana (72) y el príncipe Eduard (58). Indudablemente la preocupación se volvió certeza y momentos antes la BBC interrumpió la programación habitual para informar a los ciudadanos del estado de salud de la reina. Momentos después las personas que conducían los segmentos aparecieron vestidos de negro.

Los médicos revisaron a Isabel por la mañana y no la encontraron bien, por lo que recomendaron que permaneciera bajo vigilancia profesional y avisaron a los familiares de su estado crítico.

Y si bien los partes médicos eran muy seguidos, cada 24 horas la monarca era controlada y luego los profesionales le informaban a todos el parte médico mientras ella descansaba.

No obstante, se supo que al momento de su muerte en la habitación se encontraban dos personas: su hijo Carlos y la princesa Ana, la segunda hija de Isabel II y Felipe de Edimburgo. Es decir, la primera hermana menor del actual rey Carlos III y princesa real desde 1987.

Al parecer, medios locales apuntan a que William no había llego, aunque estaba viajando mientras Kate Middleton se quedaba al cuidado de sus hijos. En cuanto a Harry, también viajó a Balmoral, pero llegó una hora y media después del fallecimiento de su abuela, sin lograr verla por última vez.

La triste noticia del fallecimiento pronto tomó los titulares de todo el mundo y fue portada de los principales medios como The Times, The Guardian, The Sun y The Daily Telegraph, entre muchos otros.