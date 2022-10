Cristina Pérez y Luis Petri cumplen un año de amor y dan rienda suelta a la pasión en Instagram

Hace un año todo eran rumores. Se decía que había "algo", pero ellos se mostraban cautos y huidizos a la hora de confirmar el amor.

Sin embargo, las guardias de los paparazzis y las investigaciones y seguimientos de varios colegas de ella pudieron más y el romance quedó a la vista. Luis Petri y Cristina Pérez estaban enamorados.

“Yo estoy muy feliz. Luis, siento que es el amor de mi vida y que me costó mucho encontrarlo”, confirmó finalmente Cristina Pérez en el programa de Andy Kusnetzoff, hace un año.

En esa edición de "Podemos hablar", la conductora del noticiero de Telefé aseguró que el día que tuvieron su primera cita estaban con miedo, porque se habían conocido en ocasión de sus trabajos. "Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono. Le habían presentado un pedido de juicio político al Presidente, por la fiesta de Olivos. Uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual, tampoco elegí”.

“La primera vez que lo escuché hablar, me gustó porque hablaba bien. Me parecía alguien más grande, pues no lo conocía" También Cristina confesó que cuando estaba elaborando la nota y vio las fotos, le pareció "un bombón", pero que solamente se agradecieron mutuamente e intercambiaron algunos comentarios. Sin embargo, después comenzaron los chats, y la cosa prosperó.

Lo cierto es que luego de oficializar la pareja, algunos periodistas del mundo del espectáculo decían que era simplemente una simpatía pasajera, mientras que los más amigos de Pérez aseguraban que la cosa "iba en serio". Fueron estos últimos quienes tuvieron la razón, pues hoy Luis Petri y Cristina Pérez celebran un año de amor.

"Un año juntos. Llenos de amor. Te amo mi vida. Con todo mi corazón. @luispetriok me haces la mujer más feliz de la galaxia", escribió Cristina como epígrafe a una foto en donde ambos se besan y muestran evidentemente lo que es un íntimo festejo del aniversario, rodeados de velas y vestidos de gala..

"Un año mi amor, me haces el hombre más feliz del mundo, gracias por todo tu amor, por apoyarme y acompañarme en todo, por estar en mis alegrías y también en mis tristezas, por hacerme feliz desde el primer día de nuestras vidas! Te amo con todo mi corazón @cris_noticias", dejó asentado por su parte el radical que fue legislador nacional y hoy aspira al sillón de la gobernación de Mendoza.

En las historias de Instagram Cristina también dejó el testimonio de este amor que cumple 365 días ininterrumpidos.

¡Súper enamorados!

El posteo de Cristina.

Por otro lado, el político mendocino reposteó las historias de ellas, pero agregó frases que confirman y solidifican lo que sienten y el espectacular momento que están viviendo.