Cristina Pérez habló de su romance con el diputado mendocino Luis Petri

Cristina Pérez y el diputado mendocino Luis Petri están viviendo un romance y decidieron no ocultar su feliz momento. La conductora comentó que se están conociendo y que están “enamorados y muy felices”.

La periodista y el legislador se conocieron en una entrevista, y luego fueron profundizando su relación hablando de vinos y de fotografía. En la mañana de este jueves, habían algunas imágenes de la pareja muy acaramelados en el barrio porteño de Palermo.

“Me encantaría enamorarme, extraño ese estado, pero es algo que yo no controlo. Cuando me enamoro, me enamoro con todo", había dicho la conductora de Telefe Noticias (Telefe) en una entrevista con LA NACION en agosto, y ahora le confirmó al mismo medio el romance con el diputado nacional.

Sin querer dar muchos detalles, Cristina Pérez indicó que quiere cuidar los tiempos de su relación, que es para ella lo más importante en este momento.

Tras largos rumores de romance con su compañero en pantalla, Rodolfo Barili, y el deseo de muchos seguidores de la dupla del noticiero de Telefe de que ese romance se concrete; la conductora que en varias oportunidades se tomó esas versiones con humor, había expresado: “Si alguien me gusta, voy por el amor. Yo soy bastante romántica, me gusta que el hombre me conquiste. No me gusta perderme eso. Me gusta el baile de la seducción. A mí me gusta el ritual de encontrarse”.