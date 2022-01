Cuál es el whisky más añejado del mundo y cómo es su sabor

Conocido como “el whisky de Shackleton”, es probablemente el más añejado del mundo y estuvo más de 100 años oculto y preservado en el hielo de la Antártida. A continuación, te contamos las principales claves de esta historia y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



El whisky más añejado del mundo: la historia de Ernest Henry Shackleton

Ernest Henry Shackleton fue un explorador irlandés que nació en 1874 y que falleció en 1922. Navegante y aventurero, pasó a la historia por ser uno de los primeros hombres en explorar la Antártida y también por ser uno de los que más cerca estuvo de llegar al Polo Sur, algo que lograría en 1911 su par noruego Roald Amundsen.



Esto es algo que casi alcanzó en 1909, cuando con su expedición quedó a unos 160 kilómetros del Polo. Sin embargo, las condiciones adversas, sobre todo en lo climatológico, hicieron que debiera dar marcha atrás y alejarse rápidamente.



La expedición fallida obligó a Shackleton a dejar en la Antártida varios de los objetos que llevaba consigo, entre ellos cinco cajas de botellas de whisky Mackinlay, de la marca escocesa Whyte & Mackay.



Las botellas de este whisky de malta permanecieron en el territorio de la Antártida por más de 100 años y fueron encontradas en 2009 por un equipo de restauradores que trabajaban en la cabaña que dejó allí Shackleton.



Para sorpresa de muchos, las botellas estaban en perfecto estado de conservación, ya que se habían mantenido dentro de un lugar oscuro (cajas de madera) y frío (hielo). Por otra parte, y por más que sea una obviedad, hay que aclarar que el añejamiento no es de 100 años ya que este proceso corresponde al almacenamiento que se hace del líquido en barricas de madera.



Qué pasó con el whisky de Shackleton y la edición homenaje que se lanzó al mercado



El whisky encontrado tiene un valor tal que fue trasladado a Escocia a bordo de un jet privado. La empresa Whyte & Mackay procedió a su análisis no solo para comprobar en qué condiciones se encontraba, sino también para obtener pistas de cara a nuevas recetas.



Como bien informa BBC, uno de los encargados de esta tarea fue el “master blender” Richard Paterson, quien se manifestó honrado por el trabajo que le encomendaron. Al mismo tiempo, el profesional indicó que el whisky no estaba contaminado y que se había “mantenido estable” a lo largo de todos esos años.



En lo que se refiere al sabor de este whisky, mucho no se puede decir al respecto debido a que las pruebas realizadas no se enfocaron en este aspecto y a que lo siempre se priorizó fue la preservación de las botellas. De hecho, en 2013 volvieron a la Antártida y, desde entonces, continúan en la cabaña del explorador.



Lo que sí dijo Paterson fue que presentaba “un hermoso y rico color dorado”. Gracias a su trabajo y al de los responsables de la empresa de bebidas alcohólicas, se logró “clonar” la receta y, desde el 2016, el renovado Whisky Shackleton se puede conseguir con facilidad.



Se trata de un blend escocés moderno cuyo sabor y aroma se caracteriza por detalles de manzana caramelizada, azúcar moreno, canela y jengibre, entre otros ingredientes.





Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de la historia de este whisky añejado?





