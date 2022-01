Tres trucos para quitar las manchas de la ropa con bicarbonato

Al igual que el vinagre, el bicarbonato de sodio es un producto natural que se destaca por ofrecer una gran cantidad de beneficios. En esta oportunidad, compartimos algunas claves para usarlo para quitar las manchas de la ropa. No te pierdas los detalles.



Ante todo, es importante aclarar que el bicarbonato aclara la ropa. Por este motivo, lo más recomendable es utilizarlo solamente para las prendas blancas, ya que las de color pueden resultar perjudicadas.

Fuente: pixabay.com

Bicarbonato de sodio: 3 secretos para tener en cuenta a la hora de lavar la ropa

1. Bicarbonato solo

A veces, las tareas de limpieza pueden ser mucho más fáciles de lo que se imagina. En el caso del bicarbonato, este producto se puede combinar con otros y también se lo puede usar en soledad sin dejar de obtener grandes resultados.



Basta con poner en remojo las prendas sucias en una mezcla de agua fría y bicarbonato de sodio. Transcurrido un tiempo, hay que enjuagar bien con abundante agua y luego hay que llevar la ropa al lavarropas.



En este caso, se trata de un secreto que funciona más bien con los casos de suciedad leves, es decir, no para manchas intensas y arraigadas. También es ideal para que la ropa blanca vuelva a lucir como antes, es decir, con mayor claridad.

2. Bicarbonato y jabón líquido

Otro secreto para lograr una limpieza más eficaz en la ropa pasa por agregar un poco de bicarbonato en el mismo proceso del lavarropas.



Lo bueno que tiene esto es que se combina con la acción propia del jabón líquido. Eso sí: se recomienda no usar una gran cantidad de bicarbonato (apenas una cucharada) y aplicarlo en la ropa ya disuelto en agua.

3. Bicarbonato y vinagre

Es sabido que no todo suele ser tan fácil y que a veces se presentan manchas intensas que son difíciles de quitar. En estos casos, lo más aconsejable pasa por tomar medidas que estén a la altura de la circunstancia, y el uso de bicarbonato con vinagre es una de ellas.



Es cierto que una mezcla intensa de bicarbonato y agua puede funcionar. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, la misma tiene que tener una consistencia más bien pastosa.



De no ser así, también se pueden combinar estos elementos con un poco de vinagre. Hecha la mezcla, no hay que aplicarla sobre toda la ropa, sino más bien en la zona específica de la mancha en cuestión.



Si es muy profunda, se puede frotar o cepillar un poco de forma suave. Por lo demás, al finalizar hay que enjuagar con abundante agua y luego llevar al lavarropas para una limpieza completa.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de estos trucos para quitar las manchas de la ropa con bicarbonato?