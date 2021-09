Maribel Guardia contó cuál es su comida favorita y sorprendió a todos

A los 62 años, Maribel Guardia es una de las actrices más admiradas por el estado físico envidiable que tiene y despierta la envidia de todos porque se da los gusto culinarios que desea. Si bien es muy fitness y entrena constantemente, la actriz es de buen comer y sorprendió con su comida favorita que no es para nada light.

En una imagen que compartió en Instagram, la costarricense le mostró a sus casi 7 millones de seguidores el placer que le da comer su disfrutar de su comida preferida: tallarines con salsa. "Alguien tiene #hambre ? Mi #amiga #linda @ceci_galliano y yo los invitamos a comer #spaguetti. Besos con calorías", escribió en el pie de la foto en la que se encuentra junto a la actriz Cecilia Galliano.

Maribel Guardia. Fuente: Instagram @maribelguardia.

Con un hijo y un nieto, Maribel Guardia luce su figura tonificada en las redes sociales y reveló que no tiene ninguna rutina particular ni una dieta especial. Por supuesto que la presentadora se cuida de los excesos y no come su comida favorita todos los días, además tiene algunos retoques que la ayudan, pero su secreto es una genética envidiable y hacer ejercicios intensos durante 7 minutos todos los días.

¿De qué se trata este workout de 7 minutos?

La rutina que sigue Maribel Guardia se llama "Seven" ("Siete" en inglés) y es un cardio intenso que combina ejercicios de aeróbico y músculo. "En una semana van a ver los resultados. Es increíble que solo te quites siete minutos al día. Lo haces en tu cuarto, sin excusas. Para quienes estamos mucho de viaje, puedes hacer tu rutina en el cuarto de hotel, en locaciones, en conciertos, donde quiera", comentó en un video.

Fuente: Instagram @maribelguardia.

Maribel Guardia conoció este programa en internet y no dudó en probarlo, ya que con su trabajo no tiene mucho tiempo de dedicarle al entrenamiento. "Es muy práctico y puedo decir que me ha ayudado a mejorar mi flexibilidad y agilidad. En los primeros meses empecé a afinar. Mis músculos están mucho más definidos. Yo lo recomiendo mucho", agregó.

El objetivo no es ser más delgado sino tener un cuerpo saludable como Maribel Guardia, por ello es importante seguir tres pilares: hacer ejercicio, comer sano y beber agua. Sin embargo, antes de comenzar un entrenamiento o plan alimenticio, es ideal consultar con un médico para que ajuste la rutina.

Por lo visto, Maribel no se preocupa por los efectos de su comida favorita, los tallarines con salsa, ya que con su rutina de ejercicios vuelve a cuidar su envidiable figura ¿Crees que podrías combinar tu comida favorita con entrenamiento como hace Maribel Guardia?