Tortilla de papas: esta es la mejor receta para hacer en tu casa

Si uno piensa en España y su increíble gastronomía, la tortilla de papas seguramente figura en el ranking de los 3 platos más famosos y consumidos en todo el mundo.

En Argentina, tierra de inmigrantes, la tortilla también pasó a ser un clásico nacional y se consume en todos los bares y restaurantes del país. Es un plato noble, con ingredientes simples, pero que como todo lo sencillo tiene sus secretos y consejos.

El chef Leandro Bouzada, comparte para MDZ su receta y trucos para preparar la mejor tortilla de papas en casa. “Son cuatro ingredientes base: papa, huevos, sal y pimienta. La tortilla es la magia de lo simple. Hay infinitas maneras de hacerla, yo voy a compartirles la que más me gusta. La receta que hacían mi mamá y mi abuela”.

Las papas. “A mi me gusta como me la hacían mi mamá o mi abuela con la papa frita. La podés cortar en bastón o en cubitos, o a la española. Freírlas en abundante aceite, para que queden bien crocantes. A mi me encantan que quedan un poco pegadas, como le pasaba a mi mamá”.

Con 4 ingredientes tienes un plato espectacular. “Es la magia de los simple”, asegura el chef Leandro Bouzada.

Cebolla. “Con los años le incorporé cebolla rehogada. Por 1 kilo de papas coloco medio kilo de cebollas. Si quisieran darle un toque especial a la tortilla se pueden caramelizar las cebollas, para darle un toque bien dulzón. También pueden reemplazarla por cebolla de verdeo”.

Huevos. “Uso bastante. Para 1 kilo de papas y medio de cebollas uso entre seis y ocho huevos. Condimentar con sal y pimienta. Una vez integrados todos los ingredientes, listo”.

La proporción de huevos por 1 kilo de papas es de 6 a 8.

Sartén. “Es importante usar una que no se te pegue. Hay que calentarla bien a fuego fuerte. Es clave que la sartén esté caliente para que se coagule rápido la base y los bordes. Así también se va a desmoldar más fácil. Una vez que la cocinan de un lado, la dan vuelta con un plato y la cocinan otro poco más”.

El punto. “Hay quienes les gusta más seca o babé, eso es cuestión de gustos. Yo me inclino por la segunda opción, no la concibo de otra manera”.

El punto de cocción de la tortilla varía según el gusto. Hay quienes la prefieren babé y otros más cocida.

Toque gourmet. “Se le puede añadir hongos, o hacer la clásica a la española con chorizo colorado. Si les sobró un poco de chorizo del asado del fin de semana, también suma. Le aportará un toque ahumado”

Variantes: “Con esta misma técnica se puede realizar una tortilla de calabaza, o de batata”.