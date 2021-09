Ante todo, cabe destacar que la vedette Lyn May -actualmente de 68 años- es la fundadora de uno de los restaurantes más famosos del Barrio Chino. La actriz, bailarina exótica y acróbata mexicana Liliana Mendiola Mayanes, nació en Acapulco, Guerrero aunque su ascendencia es china.

No obstante, para los que no saben, la ex vedette además de ser reconocida por su destacado perfil artístico desde muy joven, tiene un restaurante de comida china que se encuentra en el Barrio Chino de la capital. Como si fuese poco, además de destacar por su extensa cartilla de platos, también hay muchos tragos que puedes disfrutar en el restaurante de Lyn May.

El restaurante de Lyn May

Ante todo, el nombre del restaurante de Lyn May es “Restaurante Bar 4 mares”. Básicamente su especialidad es la comida china y los mariscos, pero también se puede disfrutar de unos deliciosos postres, y como mencionamos, una atractiva oferta de los mejores tragos.

El restaurante se encuentra en la calle Dolores 27 en el conocido Barrio Chino de la Ciudad de México. Precisamente está entre Independencia y Artículo 123, Colonia Centro.

Fuente: El Heraldo de México

En cuanto a los platos más populares que se ofrecen, uno de ellos -que al menos se deberían probar una vez- es el pollo agridulce. También, los camarones en salsa de langosta y el tradicional pollo frito que puede ir con pollo, res, camarón o vegetales.

Al momento del postre, no solo ofrecen deliciosos helados como las tradicionales galletas de la suerte, sino que también cuentan con el clásico pan al vapor en diversos sabores.

Los mejores tragos en el restaurante de Lyn May

Es inevitable pasar de largo que, además de ciertos platos favoritos y destacados, el lugar ofrece una amplia cartilla de tragos. Sin embargo, entre los mejores tragos que puedes ordenar en el restaurante de Lyn May hay una bebida que se llama como ella misma “May” y es preparada con leche, kahlúa, vodka y granadina.

Fuente: TVNotas

Para los fans de la vedette, cabe destacar que el restaurante fue fundado por su ex esposo y un socio llamado Arturo Vallejo, con quien más tarde también decidieron abrir una nueva sucursal, pero en Bucareli.

Además de ofrecer diversos tragos clásicos y algunos más innovadores, los visitantes también pueden optar por tomar algo sin alcohol y elegirse un agua fresca de jamaica, limón u horchata.

Y tú ¿ya te acercaste alguna vez al restaurante de Lyn May? Cuéntanos qué trago elegiste.



Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.