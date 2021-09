Una teoría viral asegura que Banksy sería integrante de Gorillaz

El misterio de la identidad de Banksy ha generado otra teoría viral. En este caso, se asegura que el famoso artista de murales sería ni más ni menos que Jamie Hewlett, integrante de la banda virtual Gorillaz. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Banksy (/banksy)

La teoría que indica que Banksy sería Jamie Hewlett, miembro fundador de Gorillaz

Si hay algo por lo que se destaca Banksy es que logró hacer de su propia existencia una obra de arte total. Dicho de otra manera, su éxito artístico no solo pasa por sus inconfundibles murales, sino también por el aura de misterio que gira en torno a su figura.



Banksy logró encarnar el arte en su propia persona. Por más que sea una especulación, lo más probable es que su alcance no sea el mismo si se conociera públicamente cuál es su identidad.



Así y todo, son muchas las personas que buscan revelar el enigma y que postulan diversas teorías. En los últimos días, un usuario de TikTok (@urbanartclub) aportó una nueva versión según la cual el artista gráfico sería Jamie Hewlett, conocido por formar parte de Gorillaz.



En primer lugar, este usuario se sostiene sobre el hecho de que Banksy diseñó el arte de portada de uno de los discos de Blur, la anterior banda de Damon Albarn, el otro miembro histórico de Gorillaz.



Por otra parte, también pone al descubierto un complejo entramado que, en pocas palabras, podría resumirse en que la compañía cinematográfica de Banksy, Paranoid Pictures, fue registrada con la firma “J. Hewlett”.



En definitiva, todo parece indicar que, si Hewlett no es el propio Banksy, al menos sabría quién es y hasta existe la posibilidad de que sea alguien cercano a él.

Banksy y otras teorías que se construyeron sobre el misterio de su identidad

No es la primera vez que alguien afirma que Banksy sería miembro de una famosa banda de música. Hace algunos años, muchos notaron una particularidad: los graffitis de este artista solían aparecer en las mismas ciudades en las que actuaba Massive Attack, la agrupación británica de rock.



Fue así como muchos comenzaron a creer que el hombre detrás del enigma sería Robert Del Naja, quien también es conocido como artista grafitero.



Otra de las versiones indica que el responsable de este fenómeno que ya lleva varios años sería Neil Buchanan, famoso por estar al frente del ciclo televisivo Art Attack.





Mientras tanto, lo único que se puede afirmar con total seguridad es que el mito se mantiene y continúa creciendo. ¿Crees que en algún momento se conocerá la verdadera identidad de Banksy?