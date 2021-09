Ricky Martin habla de la relación con su padre y cómo marcó su vida

Cuando Ricky Martin comenzó con Menudo tenía solo 12 años. Un poco menos que sus gemelos Matteo y Valentino. Será por eso que tal vez en estos momentos más que nunca Ricky recuerda a su padre Enrique Martin Negroni, y cómo él marcó su vida.

“Estoy super agradecido a mis padres. Si ellos no me hubieran apoyado estaría super frustrado. Ahora con mis hijos pre adolescentes que empiezan a plantear preocupaciones, a compartir conmigo sus pasiones, lo valoro aún más. Estoy en el rol de papá y me acuerdo de mi papá cuando yo tenía 12 años”, confesó la estrella del pop latino en una entrevista con su compatriota el actor y comediante Chente Ydrach.

“Yo le decía ‘papá hay audiciones para entrar a Menudo tal día, me tienes que llevar’. El decía cómo hacemos con este chico que quiere hacer esto'. Mi papá es psicólogo, no estaba en el mundo artístico, por eso le agradezco tanto que me haya apoyado”, recordó el artista en esta entrevista íntima con Ydrach.

A pesar de haberlo ayudado a cumplir su sueño, Ricky Martin sabe que eso también fue difícil para don Enrique. “El maldijo el día en que entré a Menudo. Porque me monté en un avión y en aquella época no había whatsapp ni facetime donde tu pudieras comunicarte con tu padre todos los días. Eran bien complicadas las comunicaciones. Mi papá en algún momento me lo dijo, ‘me encanta que estés haciendo lo que hacés pero te perdí. Te fuiste’”, comentó el cantante.

A pesar de haber estado un tiempo distanciados, Ricky recompuso su relación con Enrique Martin, quien disfruta de sus nietos.

Ricky Martin ha hecho referencia en numerosas oportunidades a lo excepcional que fue su infancia y juventud a partir de que comenzó con Menudo. “Yo estuve trabajando desde los 12 años, pero no dejé de ser adolescente. A lo mejor con más responsabilidades que lo normal. Esa fue mi realidad y la tuve que enfrentar. Sí me considero alguien con mucha suerte. Algo estaba trazado en mi mapa astrológico que me hace un sobreviviente”, comenta.

El parecido entre Ricky y su padre Enrique es notable.

Y una de las claves que señala el artista fue la presencia de su padre, de su familia. “Siempre tuve a la familia cerca. Me dijeron qué estaba mal cuando tenía que escuchar ‘estás mal’. Pero también sentí el halago, el cariño y la palmadita en la espalda cuando lo hice bien”.

Ricky Martin comenzó su carrera a los 12 años en Menudo.

El parecido entre Ricky Martin y su padre es realmente sorprendente. Tienen el mismo porte, y la misma sonrisa pícara y seductora. Si bien estuvieron distanciados un tiempo, lograron recomponer la relación. Con frecuencia el cantante suele compartir en redes sociales imágenes de su padre, ahora en el rol de abuelo con sus hijos: dándoles la mamadera, llevándolos a pasear.

Ricky Martin con sus gemelos Matteo y Valentino y su madre Nereida.

“Por suerte hemos recuperado la relación. El día de hoy mi padre y yo estamos más unidos que nunca” - confesó Ricky Martin- “Hay mucha comunicación con mi familia. Por eso estoy tranquilo, no cargo con cosas del pasado ni mucho menos”.