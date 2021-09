Conmoción y tristeza por la muerte de una querida Reina de la Vendimia

Se trata de una de las rubias más queridas y recordadas de la historia vendimial. Cecilia Baumgartner llegó a conquistar el cetro nacional representando en el año 1969 al departamento de Guaymallén, ese que ahora por decisión de su Concejo Deliberante ha decidido no elegir más reinas de la Vendimia.

La noticia el día en que fue coronada. Fuente: Diario Los Andes.

Fue una noche en donde la intensa lluvia no opacó la felicidad de la joven de 17 años que recibía la corona. Nieta de alemanes y "rubia como el vino blanco", tal como la describían las crónicas de la época, fue una de las soberanas más jóvenes de la historia.

La Reina de mandato cumplido contaba con 69 años, y fue el Ministerio de Cultura de Mendoza quien dio la noticia a la sociedad, utilizando sus redes sociales.

"Lamentamos el fallecimiento de Cecilia Baumgartner, Reina Nacional de la Vendimia 1969 y referente de nuestra fiesta máxima", dice el Twitter que anunció la amarga noticia.

Además, en el texto que acompaña una fotografía de la bella mujer expresaron su gratitud por su aporte a la cultura y sus tradiciones.

El tuit del Ministerio de Cultura.

"Gracias por tu aporte a nuestra cultura y sus tradición", continúa el escueto escrito en la red social "del pajarito". El mismo fue acompañado con una foto actual de la mujer, muy querida por los mendocinos y por las demás reinas nacionales, que también manifestaron su pesar en las redes sociales.

El homenaje de Soledad Reina.

"Cecilia siempre en mi corazón, recuerdo aquel día, cuando yo venía en el micro camino a casa del secundario, y vos te paraste tan dulcemente y educadamente, me dijiste: 'Has pensado para presentarte para Reina, pensalo tenés muchas condiciones'. Yo sin saber quién era y de que me hablaba, le contesté 'no pero que lindo sería'... Luego me dejó su teléfono y al tiempo me anoté para la Vendimia, que decir de ella, tanto que me ayudó, me acompaño, me enseñó, horas se pasaba en mi casa enseñándome hasta cómo me debía sentar en una mesa muy protocolar y así tantas cosas. Descansa en Paz Reina llegó la hora de Reinar allá arriba", escribió Soledad Reina, presidenta de la Corenave -Comisión de Reinas Nacionales de mandato cumplido-.