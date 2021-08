El príncipe Harry y Meghan Markle hacen Zoom con su hermano William y Kate Middleton

Por fin levantando las vallas. Esa es la actitud que el príncipe Harry y el príncipe William han decidido tomar para acercarse, a pesar de los kilómetros -o millas- de distancia que los separan físicamente.

Según el experto real Stewart Pearce, también están tomando el mismo camino Meghan Markle y la duquesa Kate Middleton. ¿El objetivo? Romper la tensa relación de William y Kate con Harry y Meghan, luego de la decisión de retirarse de la corona.

"Sé que los cuatro están hablando entre ellos. Lo hace a través de Zoom y FaceTime", dijo el autor de Diana: The Voice of Change a la revista Us Weekly. Además aseguró que, sobre todo los hermanos, "están muy unidos uno con el otro".

Harry, de 36 años, y su esposa Meghan de 40, son muy diferentes a William y Kate, ambos de 39. "La visión que tienen sobre el mundo es diferente para cada una de las parejas, pero es notable que ahora tienen la idea de respetarse totalmente entre sí", especificó el periodista.

Pearce contó además que las conversaciones entre las parejas reales son "informales". "Mientras charlan, Kate está cocinando la cena en la cocina y su marido sirviendo algunas tazas de té. Vía virtual, del otro lado del océano, se conectan los Sussex".

Momentos de unión: con su abuela, la Reina Isabel II.

La difícil relación de los hermanos ha fascinado a los fanáticos de la familia real británica durante años. Harry insinuó por primera vez que él y el duque de Cambridge estaban "en caminos diferentes" en el documental de ITV de octubre de 2019: Harry & Meghan: An African Journey. Meses después, él y su esposa actriz anunciaron sus planes de retirarse de sus altos cargos reales.

“William quedó sorprendido por esa decisión y la declaración de Harry y Meghan”, aseguró la prensa en ese entonces. “William quedó increíblemente herido, pero al mismo tiempo decidió concentrarse en su propia familia".

Color y buena onda, en épocas pasadas.

Las tensiones continuaron aumentando cuando los cofundadores de Archewell se mudaron a California con su hijo, Archie, ahora de 2 años, en marzo de 2020. Inicialmente se mudaron a Los Ángeles antes de establecerse en el vecindario de Montecito en Santa Bárbara, y desde entonces le han dado la bienvenida a su hija Lilibet, de 2 meses.