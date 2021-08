3 salsas a base de vino para acompañar tus carnes

Para los amantes de las carnes, en esta oportunidad compartimos 3 ideas para preparar unas exquisitas salsas a base de vino, ya sea tinto o blanco. En cada uno de los casos se trata de ideas simples que ofrecen un sabor único y sorprendente. ¿Te animarías a hacerlas?



Sea cual fuese la opción que se elija y las combinaciones de ingredientes que se hagan, lo más importante consiste en hacer uso de un vino de buena calidad. En definitiva, es el elemento principal de la salsa y sus características son determinantes.

Fuente: elgourmet.com

3 ideas para acompañar las carnes con vino



1. Salsa de vino tinto, jengibre y menta fresca.



En ocasiones, la cocina no se trata de utilizar muchos ingredientes, sino más bien de saber combinar los justos y necesarios. Para prueba, basta con hacer mención de esta salsa a base de vino tinto, jengibre y menta.



Además de estos ingredientes, hay que sumar aceto balsámico, ajo, cebolla, sal y aceite de oliva. No obstante, esta salsa se caracteriza por ser bien versátil. ¿Qué quiere decir esto? Que, respetando los elementos principales, también hay espacio para la innovación.



El resultado es el de una salsa exquisita con un sabor sumamente particular. Si bien es apropiada para muchos tipos de carnes, hay que decir que queda a la perfección con un poco de cerdo e incluso de pato. ¡Imperdible!



Fuente: recetasgratis.net



2. Salsa de vino tinto, manteca y azúcar moreno.

Si lo que se busca es una salsa más bien oscura y de sabor intenso, esta idea es la apropiada. A diferencia de la propuesta anterior, esta versión se caracteriza por necesitar de una gran cantidad de ingredientes.



Algunos de ellos son un tanto infrecuentes en materia de salsas, como es el caso del azúcar moreno, el cual le aporta un particular toque de dulzura a la preparación final.



Por lo demás, para preparar esta salsa se requiere también de ajo, cebolla, zanahoria, puerro, tomate, apio, especias aromáticas frescas (orégano, perejil, tomillo) y una pizca de maicena.



Al ser a base de vino tinto, es una salsa perfecta para acompañar distintos cortes de carne roja.

Fuente: lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es



3. Salsa de vino blanco.



Para finalizar, una receta tan singular como deliciosa y fácil de elaborar. A base de vino blanco, es ideal para carnes blancas y, en especial, para acompañar pescados y mariscos.



Los ingredientes que se necesitan son pocos y fáciles de conseguir: basta con un poco de ajo, de cebolla, de crema de leche, de aceite de oliva y, por supuesto, de vino blanco.



Para que la salsa tenga consistencia, se puede agregar un poco de harina. Al mismo tiempo, se condimenta con una pizca de sal y pimienta negra recién molida y con un poco de hierbas frescas, ya sea perejil o cilantro. ¡Para disfrutar en cualquier momento!



¿Qué opinas? ¿Ya sabes cuál de estas salsas te gustaría probar en primer lugar?



Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.