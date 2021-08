Qué hacer si se corta la luz y tenemos el vino en la nevera

Los amantes del vino generalmente invierten en una cava eléctrica, también llamadas enfriadores de vino -vienen en varios tamaños-, pero si se corta la energía eléctrica, ya sean estos sofisticados aparatos o una simple heladera, quien quiere tomar un buen vino se preocupa.

Una cava doméstica y pequeña.

Si un vino no está bien refrigerado... ¿Cuáles podrían ser los efectos a largo plazo en los vinos, que forman parte de una colección en crecimiento destinada a un envejecimiento prolongado?

"Me pasó que durante varios días, debido a una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 35 grados Celsius en forma sostenida, la luz se cortaba y yo temía por mis vinos", contó a la revista Decanter una lectora australiana.

¿Qué sucede si su enfriador de vino se desenchufa en una ola de calor?

El fundador de Swisscave, Hanspeter Jaeger, y el experto David Way, de Wine & Spirit Education Trust (WSET), con sede en el Reino Unido, destacaron varias cosas a considerar, pero en general se mostraron optimistas sobre las perspectivas de los vinos, particularmente dado el corto período de exposición potencial a temperaturas más altas.

Un enfriador de vino o refrigerador tiene como objetivo replicar las condiciones de almacenamiento estándar. Esto no es solo para evitar picos de calor, sino también para evitar fluctuaciones regulares de temperatura.

"Lo convencional es que el vino destinado a un envejecimiento prolongado debe mantenerse en condiciones similares a una bodega subterránea, con una temperatura en el rango de 10-15 ° C, en la oscuridad y sin vibraciones", dijo David Way.

"Si se desenchufa una vinoteca y la temperatura del aire se eleva a 30 ° C, el aumento de temperatura afectará la velocidad a la que se desarrolla el vino y, en casos extremos, envejecerá [los vinos] de forma prematura e irreversible", dijo Way.

Una elegante cava eléctrica.

Sin embargo, existen varias variables a considerar, que van desde la temperatura del frigorífico antes de apagarlo hasta el tiempo que los vinos están expuestos a temperaturas más altas y el número de botellas en el frigorífico.

"La temperatura del aire no es necesariamente la misma que la temperatura del vino en la botella", explicó Way a Decanter. Incluso con el enfriador desenchufado, también dijo que "el vino habrá tenido cierta protección tanto del aislamiento en el refrigerador como, además, de la masa térmica de la cantidad de botellas almacenadas juntas que originalmente se habían refrigerado".

Cuantas más botellas, mayor será el efecto de aislamiento. "Un frigorífico grande que contenga 180 botellas proporcionará más protección y durante más tiempo que un frigorífico pequeño con 12 botellas".

Cuando el vino se expone a un exceso de calor, algunos estudios han demostrado que esto puede reducir los niveles de SO2, provocando un "pardeamiento del color". Esto es particularmente visible en los vinos blancos.

"Sin embargo, la buena noticia es que los vinos destinados a guarda suelen ser hasta cierto punto más resistentes al proceso de envejecimiento".

"En comparación con los vinos simples elaborados para consumo temprano, estos tienen mayor concentración de fruta, a veces mayor acidez y, en el caso de los tintos, moléculas de color y taninos que dan mayor protección al vino".

Los tintos muy tánicos deben resistir el calor mejor que los estilos más ligeros, como el Pinot Noir.

"Una nota de precaución sería que algunos estudios han demostrado que los vinos blancos pueden perder aromas afrutados si se almacenan durante siete días a 26,6 ° C (80 ° F), en comparación con una muestra de control a 18 ° C", agregó Way.

En resumen, Way dijo: "Si el refrigerador era lo suficientemente grande y lo suficientemente frío originalmente, y la exposición al calor fue solo una cuestión de unos días, es probable que el vino no se haya dañado, incluso si durante ese breve período ha envejecido un poco más rápidamente".

Humedad y temperatura

El MD y fundador de Swisscave, Hanspeter Jaeger, dijo que no esperaría que 'nada notable' le suceda al vino si se expone a temperaturas ambientales durante un período corto de tiempo, como semanas o incluso meses.

Sin embargo aseguró que sería "ciertamente una historia diferente'' si las botellas se exponen a temperaturas que cambian con frecuencia o están expuestas a mucho calor durante más tiempo, como años en lugar de meses.

“Muchos amantes del vino tienen este escenario en mente y se ponen nerviosos cuando sus botellas están a temperatura ambiente durante días o semanas. No deberían'', expresó categóricamente Jaeger.

"Esto es importante: los niveles bajos de humedad, con el tiempo, dañarán su vino", aseguró Sebastian Riley-Smith, fundador y director ejecutivo de Smith & Taylor , en el último número de la revista Decanter .

'El vino fino debe almacenarse al 65-70%, permitiendo que los mejores corchos permitan que solo 1 mg de oxígeno ingrese a la botella por año. Esto modera el proceso de desarrollo de la complejidad del vino, suaviza los taninos y mantiene la identidad y las estadísticas vitales aseguradas en sus botellas”.

"Si el corcho no es perfecto (y muchos corchos no lo son), puede suceder que un poco de vino atraviese el corcho hacia el exterior. Ahora hay un puente líquido entre el interior y el exterior, que con el tiempo (varios meses o más) puede llevar oxígeno al interior. Si esto sucede, el vino puede echarse a perder".