¡Sin TACC! Receta para tu propio pan integral casero con semillas nutritivas

Es saludable y se puede disfrutar en cualquier momento del día. ¿De qué se trata? Del pan integral casero con semillas, sin TACC, y a continuación compartimos la receta para hacerlo de forma rápida y sencilla. ¡A tomar nota y a cocinar!

Además del increíble sabor que ofrecen estas harinas sin TACC, la combinación de semillas nutritivas también aporta una textura increíble al pan. Sumado a la esponjosidad que brinda el psyllium husk, el resultado es verdaderamente imperdible.

Pan integral casero. Fuente: Youtube Soy Celíaco, No Extraterrestre

Todo lo que hace falta para hacer este pan integral casero

Ingredientes. Para preparar este sabroso y saludable pan se requiere de:

400 ml. de agua.

100 gr. de harina de lino.

50 gr. de harina de arroz (integral).

50 gr. de maicena.

50 gr. de harina de trigo sarraceno

50 gr. de levadura fresca.

12 gr. de Psyllium Husk.

2 huevos.

45 ml. de aceite de girasol.

1 pizca de sal.

Semillas sin gluten (a elección, cantidad necesaria).

¿Qué es la harina de trigo sarraceno?

Es un pseudocereal, es decir, una semilla que no es cereal pero que es similar por su aspecto y por el uso que se le da. No tiene nada que ver con el trigo común, ya que es una semilla y no un grano. Contiene proteínas y aporta manganeso, magnesio y fósforo. Y tiene un alto poder antioxidante.

La harina de trigo sarraceno es el resultado de la molienda de sus semillas. Presenta un color mas oscuro que la de trigo común y se usa, como en esta receta, en panes, y también en fideos y galletas, entre varias opciones más. No tiene gluten y aporta un sabor intenso. Se recomienda su uso mezclada con otras harinas sin gluten (fuente: .soyceliaconoextraterrestre.com)

¿Cómo hacer este pan integral con semillas paso a paso?

Elaboración. Lo primero que hay que hacer es preparar la levadura. Para esto, hay que utilizar unos 150 ml. de agua tibia y los 50 gramos de levadura fresca. Disolver bien y dejar que la preparación repose.

Mientras tanto, en un recipiente o bol poner la harina sin gluten, la de arroz integral, la maicena y el psyllium husk, sumar la pizca de sal y remover hasta que todo quede bien distribuido.

A continuación, sumar los huevos, el aceite de girasol y la levadura. En el caso de que se quieran poner en el interior del pan, poner también las semillas sin gluten (lino, chía, sésamo y girasol son algunos ejemplos de las que se pueden usar).

A medida que se mezcla, hay que ir incorporando el resto del agua tibia. En este punto, es fundamental aclarar que la cantidad de agua que hay que agregar depende de lo que pida la masa.

Para tener una idea, la masa debe quedar con una consistencia más bien liviana y húmeda. Logrado esto, y con todos los ingredientes bien distribuidos, es momento de llevar al horno.

En un molde cubierto con papel vegetal y un poco de aceite, verter la mezcla y cubrir la superficie con un mix de semillas sin TACC. Luego, precalentar el horno a 180°C, llevar la preparación al mismo y dejar cocinar por unos 35 minutos.

¡Listo! El pan integral casero con semillas sin TACC está terminado y a punto para degustar. Eso sí: hay que recordar que, una vez que se saca del horno, hay que dejar enfriar y desmoldar con cuidado.

Ahora sí, es momento de disfrutar. ¿Ya sabes con qué te gustaría acompañarlo?

Para tranquilidad de todos los comensales, a la hora de seleccionar cada uno de los productos se recomienda comprobar que sean sin TACC. Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su nutricionista de confianza.

