Diez canciones navideñas norteamericanas que deberías incluir en tu lista de Spotify

Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y, para celebrarlas como corresponde, a continuación ofrecemos un listado con algunas de las mejores canciones navideñas estadounidenses para que armes tu propia playlist de Spotify.



Navidad: las mejores canciones para tu playlist

1. “We wish you a Merry Christmas”, de Love To Sing.



Por más que sea un lugar común, es imposible hacer una buena playlist navideña que no incluya este clásico de todos los tiempos. Lo más probable es que la identifiques al escuchar los primeros compases y que incluso la asocies con una gran cantidad de series y películas.



2. “Jingle Bells (Cascabel)”, de Frank Sinatra.



Si se habla de música norteamericana, la figura de Frank Sinatra emerge y se posiciona por peso propio. En este caso, “La Voz” se anima a interpretar el clásico compuesto por James Pierpont a mediados del siglo XIX y el resultado es la canción perfecta para escuchar mientras se brinda después de las 12.



3. “Silent night (Noche de paz)”, de Dean Martin.



Otro de los grandes cantantes estadounidenses que se hizo famoso por versionar un clásico navideño es Dean Martin. Con su estilo tan característico, dejó para la posteridad una de las variantes más bellas de Noche de paz.



4. “The Christmas song”, de Nat “King” Cole.



Esta canción del emblemático cantante y pianista Nat “King” Cole es perfecta para darle a la playlist de Spotify un toque de jazz y resulta ideal para relajar un poco después de la cena y la diversión.



5. “I'd Like To Hitch A Ride With Santa Claus”, de The Andrews Sisters.



Las Hermanas Andrews formaron un grupo que se especializó en el swing y en el boogie-woogie. En 1950, grabaron esta entrañable canción navideña que celebra la llegada de Santa Claus en todo el mundo.

Fuente: pixabay.com



6. “Let it snow! Let it snow! Let it snow!”, de Frank Sinatra.



Sí, es un artista repetido en la lista pero, teniendo en cuenta que se trata del gran Sinatra, se puede hacer una excepción. La canción es un clásico de todo los tiempos y, versionada por distintos artistas, se puede escuchar en películas como Mi pobre angelito y Duro de matar.



7. “Santa Claus Is Coming to Town”, de Ella Fitzgerald.



Qué mejor que celebrar la llegada de la Navidad que escuchando a la Primera Dama de la canción estadounidense. Publicada en 1960, forma parte del álbum “Ella Wishes You a Swinging Christmas”, cuya traducción podría ser “Ella te desea una Navidad vibrante”.



8. “Must be Santa”, de Bob Dylan



Bob Dylan es famoso por haber construido una obra tan ecléctica como imprevisible. Para sorpresa de muchos, en especial del público rockero, en 2009 el cantautor de Minnesota decidió publicar un disco de canciones navideñas y su versión de Must be Santa es una de las más destacadas del álbum.



9. “Christmas Tree Farm”, de Taylor Swift.



Cuando se trata de canciones navideñas, no todo son clásicos: también hay lugar para lo nuevo y moderno, como esta hermosa versión de la cantante y actriz Taylor Swift.



10. “Happy Xmas (War is Over)”, de Miley Cyrus, Mark Ronson y Sean Ono Lennon.



Para finalizar, esta canción fue compuesta y popularizada por el británico John Lennon. Sin embargo, para justificar su presencia en esta playlist norteamericana, hay que decir que esta versión tiene como protagonista a Miley Cyrus, quien es acompañada por Mark Ronson y el propio Sean, hijo del exBeatle y Yoko Ono.



Además de estas canciones, ¿cuál crees que no podría faltar en una buena playlist navideña?