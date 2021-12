MDZ, OSD Y Sarmiento celebraron fin de año: baile, buena onda y sorpresas

Encontrarse para brindar, compartir buena energía y desearse cosas lindas siempre es buen plan, y por eso los diferentes staff que integran MDZ Radio, MDZ Online, OSD y Publicidad Sarmiento se reunieron en Bosco para celebrar el éxito y el trabajo luego de un año por demás difícil.

A la celebración asistió el personal de cada una de las empresas, así como también profesionales que colaboran como columnistas en los medios de comunicación del grupo. "¡Estoy muy contenta con MDZ Radio! Me ha encantado participar como columnista, y la buena vibra que tienen como grupo me la han transmitido desde el primer día. Siempre me hicieron sentir como una compañera", comentó una de las habituales visitantes a los programas.

La presencia de colegas y compañeros llegados desde las redacciones ubicadas en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba; como Paulino Rodrigues, Alejandro Cancelare, Lourdes Marchese, José Luis Jacobo, José Luis Carut y Horacio Alonso -por nombrar a algunos- generó un clima fraterno y de diversión, que todos disfrutaron. "En un año de tantos mails, tanta virtualidad y tanto chat, es bueno compartir una charla, vernos las caras... ¡y hasta bailar un rato!", dijo uno de ellos.

Además de disfrutar de la exquisita gastronomía, los increíbles tragos y una gran variedad de vinos, el momento culminante llegó a la hora de los sorteos: con el aliciente de los importantes premios como meta, Federico Croce y Ana Saldaña fueron los responsables de animar el momento, y entre risas, suspenso y diversión, emularon los característicos momentos en los que solo algunos son bendecidos con la suerte.

La música estuvo a cargo de un hombre que ya es mítico: Ricardo Guerrero hizo bailar a todos. A pesar del chaparrón veraniego, que obligó a trasladar los festejos al interior, la alegría y el entusiasmo no decayeron, y algunos aseguran que recién volvieron a sus hogares cuando el sol ya salía.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Mariano Bustos, Gonzalo Conti, Federico Poletto, Federico croce, Jorge Caloiro y Facundo García.

Marcelo Arce, Federico Croce, Laura Prudencio y Federico Lancia.

Alfredo Ponce y Hugo Pereyra.

José Luis Jacobo, José Luis Carut y Horacio Alonso.

Marcela, Patricia y María Terranova.

Rodri, Mage, Agus, Juan Andrés, Angie, Andre y Pablo.

Alejandro Cancelare, Vanina Palais, Paulino Rodrigues, Orly Terranova y Gisella Vinci.

Facundo García, Andrea Ginestar y Jorge Caloiro.

Juan Vega, Melisa Bubica y Gustavo Comeglio.

Gonzalo Arroyo, Rodrigo Carrizo, Francisco Pérez Osán y Pablo Villarruel.

Kevin Maroto, Magela Mucio y Pimpo Bedini.

Leandro Matanó, Viviana Muñoz y Pablo Teixidor.

Ramiro Ortiz, Angie Tonelli, Vicky Chales, Lourdes Muñoz, Mercedes Llavar y Las Pantone.

Magela Mucio, Andrea Ginestar y Angie Tonelli.

Fabiola, Paola y Facundo.

Mauro Paffumi y Roger Estefan, de charla.

Fabián Salamone, Diego Zárate, Ángeles Balderrama y Gabriela Guilló.

Kevin Maroto, Diego Gubbinelli y Pimpo Bedini.

Alfredo Ponce, Fede Croce, Ulises Naranjo y Marcelo Arce.

Hugo Pereyra y Pedro Pereyra.

Julián Cubels, Romina Maturano, Gabriela Coria y Pedro Pereyra.

Carlos Ferrer junto a Pablo Teixidor.

¡Qué diosas!

José Luis Jacobo, Paulino Rodrigues, Mariano Bustos, Alejandro Cancelare y José Luis Carut.

Santiago Sandri, Julián Volpe y Nicolás Hornos.

Paulino Rodrigues junto a Orly Terranova.

Fede Croce, Delfi Suarez, Gonza Conti y Anita Saldaña.

Las instantáneas captaron cada charla.

Cris Agüero, Hugo Pereyra, Fede Croce, Ulises Naranjo y Marcelo Arce.

Olga Tonini y Fabiola Giampetri.

Ana Saldaña, Juan Vega, Gustavo Comeglio, Oscar Contreras, Carla Citro.

Meli Bubica, Fede Lancia, Vicky Chales y Laura Prudencio.

Los chicos, de festejo.

Carlos Mollar, Mauricio Ojeda y Diego Boyán.

Delfi, Mumi y Ari.