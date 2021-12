Cómo usar el vinagre en la huerta

El vinagre no solo sirve para condimentar tus comidas, sino que también podría ayudar muchísimo a tu huerta o jardín si deseas utilizarlo. ¿Sabías que puede beneficiar por completo el suelo y también a tus plantas?



Si quieres optar por tener un espacio que sea más orgánico y que no esté invadidos por agentes químicos que pueden ser muy dañinos y contaminantes, entonces debes optar por este famoso líquido.



Al ser ácido, el vinagre posee una cualidad que muy pocas personas conocen. Esto le brinda ciertos poderes que ayudan a las plantas. Además, es un condimento que siempre tenemos en nuestras casas.

Fuente: Pinterest

Los usos del vinagre en una huerta

Herbicida

Este es uno de los usos más comunes del vinagre blanco en una huerta o jardín. Debido a que posee mucha acidez, llega a provocar diferentes reacciones químicas cuando se encuentra en contacto con los tejidos vegetales.



Un detalle importante es que no efecto es a corto plazo. Por lo tanto, no será tan efectivo como utilizar otros productos. Aun así, pasa a ser un herbicida mucho más natural y no tan invasivo. Asimismo, es bastante útil para eliminar aquellos pastos pequeños que crecen junto a las baldosas.



Agente antifúngico

Este líquido no sólo te ayudará a eliminar por completo las malas hierbas, sino que también te permitirá combatir a los hongos de tus plantas. Para que tengas una idea, su efecto es bastante similar al del bicarbonato de sodio.



Ahora vayamos a lo importante: ¿cómo se utiliza para combatir a lo hongos? Agarra una cucharada de vinagre, la cual debe estar diluida en dos litros de agua. Luego debes aplicar esta mezcla en las hojas de tus plantas, dos veces por semana y después de cada lluvia.



Acidificante del suelo



El vinagre también puedes usarlo para el suelo de tu huerta. En este caso, deberás mezclar una taza de un litro de este liquido y agua, y luego lo desparramas en la tierra. Esta técnica tiene dos beneficios sorprendentes.



El primero, es que ayudará con el crecimiento de las plantas. El segundo es que también ayuda a la tierra a liberar hierro, un mineral que resulta ser muy beneficioso para las plantas de jardín.



Repelente de hormigas



Por otra parte, también ayuda a luchar contra las hormigas. De esta manera, si tu huerta o jardín fue invadido por este insecto, puedes erradicarlas utilizando este liquido. Lo que debes hacer es rociar este producto sin diluir sobre el hormiguero durante unos días.

Fertilizante natural



Por último, el vinagre de manzana también te puede ayudar a que tus plantas estén mas saludables. Para eso, deberás mezclar dos cucharadas de vinagre con tres litros de agua. Luego, tienes que regar las plantas con esta preparación.



¿Qué método utilizarás?