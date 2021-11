Penn Badgley es el hombre en tendencia y te contamos por qué

Con el lanzamiento de la tercera temporada de You, Penn Badgley se posiciona como uno de los hombres del momento. Elegancia, fortuna, talento y mucho más, a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



Fuente: Instagram Penn Badgley (/pennbadgley)

Penn Badgley: fenómeno de audiencias y ejemplo de moda

Si bien ya contaba con experiencia en cine y televisión, la participación de Penn Badgley en Gossip Girl marcó su salto definitivo a la fama, el cual alcanzaría un nuevo nivel y se consolidaría gracias a You, la serie de Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada y ya se estaría preparando para una cuarta.



A días de cumplir 35 años, se puede afirmar que Penn Badgley es uno de los hombres del momento y, al respecto, son varias las razones que lo explican. Una de ellas, claro está, es el éxito que tiene como actor.



Sin embargo, muchos también lo ubican como un fenómeno de la moda y siguen su ejemplo a la hora de pensar en cómo vestirse.



Al respecto, hay que decir que el intérprete de Joe Goldberg, su personaje en You, se destaca por la capacidad que tiene para ser elegante sin ser desmedido, para ser sutil sin ser minimalista y para ser atractivo sin pretender ser el centro de atención.







Además, lo mejor de su estilo es que es accesible, no exclusivo, por lo que cualquier persona podría imitar sin grandes dificultades al protagonista de una de las series sensación de Netflix.



Con un predominio de las prendas lisas, ya sean sacos, camisas o remeras, el ejemplo de Badgley marca tendencia y se ubica como un ejemplo de moda atemporal.





La fortuna de Penn Badgley y su talento como músico

Gracias al éxito de You, Badgley no solo se ubica como uno de los artistas del momento en cuanto a capacidades escénicas, sino que también llama la atención por la fortuna que lleva acumulada.



En este sentido, hay que decir que la misma oscilaría entre los 8 y los 10 millones de dólares, aunque lo cierto es que podría ser aún mayor si se contempla el buen momento laboral que atraviesa en la actualidad.



Para finalizar, hay una curiosidad que sobresale al abordar la figura de este artista estadounidense. La misma consiste en que Badgley no solo trabaja como actor, sino que también se desempeña como músico al frente de Mothxr, una banda indie que lleva publicado un solo disco, Centerfold.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca del gran momento que atraviesa Penn Badgley?