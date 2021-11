Esta bisabuela de 83 años viaja en su motorhome y busca compañero de ruta

¿Quién dijo que dejarlo todo y viajar por el mundo se puede hacer solo a cierta edad? La historia de Sara Vallejos inspira a miles de viajeros, con 83 años esta bisabuela vendió todo para comprarse un motorhome para recorrer Argentina y el resto de Sudamérica. Ahora busca a un compañero o compañero que se sume a su aventura.

La historia de Sara es reconocida en el mundo de los viajeros, la bisabuela viajera en su casa rodante ya lleva recorrida toda Sudamérica con un claro mensaje: "La juventud no tiene edad". Pero ella es inquieta, no conforme con los miles de kilómetros recorridos se animó a narrar sus experiencias vividas en cada destino que visitó en un libro titulado "80 años no son nada", que ya está a la venta.

Sara, la bisabuela viajera, recorre las rutas en motorhome desde 2017.

Sara Vallejo en una entrevista previa con MDZ contó que fue "como un chispa" que sintió cuando decidió comenzar a viajar y que "no pudo apagarla". Surgió la idea de tener una casa rodante, pero en ese momento no contaba con el dinero necesario para adquirirla. Fue entonces cuando se preguntó a sí misma: "¿Para qué querés dos casas, una que camina y otra que está quieta?", y comprendió que la casa que quedaba le iba a costar trabajo mantenerla y seguiría generando gastos. Entonces tomó la gran decisión y la ejecutó: "vendí la casa, el auto y todas mis cosas y me quedé con lo mínimo".

Ya con su motorhome, la bisabuela emprendió su viaje, que la llevó a conocer gran parte de Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Pero la aventura continúa.

Sara iniciará un nuevo viaje y busca compañero de ruta.

La búsqueda de un compañero de ruta

Sara se comunica con su comunidad por medio de su cuenta de Instagram. A través de este medio narra sus aventuras de viajes, muestra imágenes de los lugares que visita y presenta a las personas que va conociendo en su camino, muchos se suman a la vida de motorhome y la acompañan en su recorrido.

La bisabuela viajera se encuentra en la provincia de Neuquén y desde allí aprovechó para contarles a sus más de 50 mil seguidores que está en la búsqueda de un compañero o de una compañera de ruta para que se sume a sus aventuras. Desde su motorhome Sara invita a quien "tenga ganas de acompañarme un tiempo desde aquí hasta donde puedan, pasaremos por Córdoba, Santa Fe, antes a lo mejor vamos por la costa en Las Grutas, vamos de acuerdo a quien responda este pedido".

La mujer de 83 años y espíritu jovial es flexible a la hora de elegir su hoja de ruta como así también a los posibles viajeros que la puedan acompañar, "acepto todas las opciones", expresa.

