Para quienes quieren presumir de su jardín o terraza, estas son las plantas de exterior más resistentes que casi no necesitan riego. Preparadas para recibir el sol, el frío y el calor, son perfectas para embellecer cualquier espacio al aire libre.



Desde las hortensias hasta una azalea, cualquier jardín o terraza puede estar preciosa en cualquier temporada del año. Sobre todo, es necesario saber que las plantas y las flores pueden sobrevivir muy bien al calor con estos consejos.

A presumir con estas plantas de exterior que casi no necesitan riego

Se puede escoger el bambú. Las plantas altas crean sensación de jardín amplio y espaciado, por ello, se pueden poner cañas de bambú, que es una planta tropical, ligera y resistente.

El jazmín chino necesita un riego regular solo en verano, pero en invierno puede ser moderado.



La glicina, además de ser una planta vistosa, no requiere de muchos cuidados ni de tanto riego. No obstante, hay que estar atentos cuando hace mucho calor.

Las petunias son plantas que aguantan el sol, el calor y casi no necesitan de riego. Así son, con delicadas flores que embellecerán cualquier jardín o terraza.

Para quienes buscan plantas de exterior, que además de casi no necesitar riego constante, resistan al invierno, la lavanda es perfecta. Además, embriagan cualquier espacio con su aroma.

Otra de las plantas que no tienen necesidad de que se las cuide demasiado, son los geranios. Son plantas muy resistentes al sol y vienen en varios tonos.

Para los enamorados de los claveles, es una planta que soporta el sol directo y, sin dudas, es de las más populares, además de que llenan cualquier espacio al aire libre de color y alegría.

Qué mejor que considerar también a las pitas o ágaves, así como también otros cactus, crasas y suculentas. Ellas son todo un éxito por su bajo mantenimiento. Sin dudas, son las plantas de exterior más resistentes y casi no necesitan riego. Esa, es su gran virtud. FUENTE: Construarte, CA

Por último -aunque no significa que no haya más plantas que no requieran casi de riego-, está el romero, que es un arbusto tan mediterráneo y aromático. Ideal para tenerlo en el exterior de un hogar porque le encanta el sol y no necesita demasiada agua.



Es importante saber que todas las plantas nombradas, casi no necesitan riego, pero eso no significa que no lo requieran de vez en cuando.

¿Qué otras plantas de exterior conoces que sean tan resistentes?