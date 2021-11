Más recorridos en el Valle de Uco para el Bus Vitivinícola

Este sistema Hop On & Hop Off retoma a partir del miércoles primero de diciembre su recorrido Valle de Uco Sur, sumando así cinco salidas semanales.

Teniendo en cuenta la gran llegada de turistas, con el incremento de las conexiones aéreas no solo en destinos nacionales sino también con frecuencias a países limítrofes como Chile y Brasil, el Bus retomó un recorrido que antes de la pandemia era muy demandado por el turismo gastronómico.

El recorrido Valle de Uco permite conocer, visitar, degustar los vinos y almorzar en estas reconocidas y premiadas bodegas que forman parte de este recorrido del Bus, que lleva ocho años visitando bodegas en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Todos los miércoles, el camino del Vino Valle de Uco Sur llega hasta las bodegas: Zuccardi Valle de Uco, premiada como la “Mejor Bodega y Viñedo de Sudamérica y del Mundo por segundo año seguido” por la Academia de The World's Best Vineyard´s y Bodega Giménez Riili en The Wines Of Mendoza, ganador del premio de plata en la categoría “Alojamiento” en la última entrega de los premios Best of Mendoza’s Wine Tourism.

“Este año y con la apertura al turismo venimos en continuo crecimiento y con gran demanda de turistas que buscan vivir experiencias enoturísticas únicas, con un sistema de traslado que les garantice tener asegurado también su lugar para visita y degustación”, dijo Claudia Yanzon, responsable de Bus Vitivinícola.

El precio del Ticket Full Day es de AR $ 2300 y el Ticket Half Day AR $ 1900 y $2900 para ambos recorridos de Valle de Uco. Este precio incluye solamente el traslado en excursión. El pasajero en cada bodega que elige visita que se elige visitar debe pagar el servicio de Visita, Degustación y Almuerzo.