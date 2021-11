Hay un mendocino en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica

Mendoza fue la sede para la ceremonia en la que se anuncia la famosa lista “50 best” en al que todo restaurante quiere ser mencionado. El gran evento al que concurrió la elite de la gastronomía argentina y de algunos países vecinos, se realizó en Maipú, más precisamente en Casa Vigil de Bodega El Enemigo.

Este importante galardón este año implementó una nueva modalidad, y en vez de premiar a los “50 mejores”, anunció una lista con los 100 restaurantes recomendados para visitar en Latinoamérica, con lo mejor del pasado (de los últimos 9 años) y los que tienen buenas perspectivas a futuro.

Estuvieron invitados propietarios de restaurantes, chefs, sommeliers, directivos de bodegas, y foodies amantes de la buena vida. Además de presenciar la ceremonia que se transmitió online en diferentes ciudades del continente, los invitados estuvieron varios días recorriendo Mendoza y conociendo la oferta enogastronómica de nuestra provincia.

En la lista mundial, Argentina tiene su representante: el restaurante Don Julio, de Buenos Aires, en el puesto número 13, que también ocupaba el puesto número 1 en la lista de Latinoamérica del año pasado.

Habitualmente este evento se realiza en unas sola sede, pero este año debido a la pandemia se realizaron eventos simultáneos en diversas ciudades como Santiago de Chile, Lima y São Paulo. En Argentina fue elegida Mendoza para ser anfitriona de esta gran celebración.

Así fue el evento

Cómo toda gala que se precie hubo alfombra roja. Los invitados comenzaron a llegar a las 18, y a las 20 comenzó la transmisión en vivo desde las diferentes ciudades. Se dispusieron mesas en los jardines de Casa Vigil, en las que el público pudo ubicarse para ver la transmisión y la entrega de galardones a quienes componen la nómina. Hubo islas con vino, cocktails, aguas, fiambres, quesos y una gran variedad de bocados y platos mostrando los productos mendocinos, antes y después del anuncio de la lista. El evento fue organizado desde la sede central en Londres, patrocinado por S. Pellegrino y Acqua Panna. En Argentina, los responsables fueron Marcelo Liern de la agencia theNADAinc, y Maxi Mastrangelo junto a Constanza Hartung de Casa Vigil.

El mendocino mencionado

El restaurante “1884” de Francis Mallmann, que había ocupado el puesto 42 de esta lista en 2016, fue el mendocino que nuevamente formó parte de la lista. Este hecho resulta curioso, dado que el restaurante actualmente está cerrado desde marzo 2020.

La lista de los 50

Central, Perú Maido, Perú D.O.M., Brasil Astrid & Gasttón, Perú Pujol, México Boragó, Chile Maní, Brasil Quintonil, México Tegui, Argentina Don Julio, Argentina A casa do Porco, Brasil Sud 777, México La Mar, Perú Leo, Colombia Pangea, México Parador La Huella, Uruguay Osso, Perú Harry Samson, Colombia Chila, Argentina Rafael, Perú El Baqueano, Argentina Lasai, Brasil Mocotó, Brasil Isolina, Perú El Chato, Colombia Ambrosía, Chile Rosetta, México Aramburu, Argentina Mishiguene, Argentina Maito, Panamá 99l, Chile Alcalde, México Máximo Bistrot, México Elena, Argentina Nicos, México Gustu, Bolivia La Cabrera, Argentina Le Chique, México Fiesta, Perú Corazón de Tierra, México Oteque, Brasil Criterión, Colombia Alto, Venezuela Amaranta, México 1884 Argentina, Argentina La Picantería, Perú Restaurante 040, Chile Gran Dabbang, Argentina Manu, Brasil Oviedo, Argentina

Acerca de 50 Best Restaurants

Existen cerca de 250 jurados secretos, que acuden a los restaurantes a evaluarlos. Estos votantes son periodistas especializados, cocineros, empresarios gastronómicos, y aficionados a la buena vida que viajan, consumen y conocen la industria. Estos evaluadores previamente convocados por la organización emiten su voto secreto de modo online, y están distribuidos por zona, de acuerdo a su lugar de residencia. No hay diferentes categorías de acuerdo al valor del cubierto o el estilo de cocina, por eso a veces conviven en la misma lista restaurantes de alta cocina, parrillas, o cantinas. Este año se incluyeron los votos de los jurados en los últimos 9 años, y en vez de 50 fueron 100 los que conformaron la lista, debido a la situación de pandemia 2020 / 2021.

En particular la lista de este año debido a la situación complicada de la industria gastronómica por a la pandemia, no analiza el período reciente, sino que se remonta al pasado (últimos 9 años) y mira al futuro, para brindar una representación del estado de hoy. Desde la organización, anunciaron que jamás se hizo una lista tan extensa, ya que se han incluido 100 restaurantes, en vez de 50 Será “The Greatest Restaurant in Latin America 2013 - 2021". En esta lista no se incluirá a los restaurantes que cerraron permanentemente, per sí a aquellos que cerraron temporalmente por la pandemia.

¿Cómo se eligen los restaurantes que incluyen la lista 50 Best Restaurants?

Por qué se realiza en Mendoza

Alejandro Vigil

Hablamos con Alejandro Vigil, el enólogo de Catena Zapata y El Enemigo, propietario de la bodega en la que se realizará la ceremonia. Según Vigil, este es un logro de un equipo que viene trabajando en función de traer el evento a la provincia para que Mendoza empiece a figurar en algún momento en la lista, ya que estaríamos en condiciones de comenzar a ser parte por la alta calidad de nuestra gastronomía. “Conozco los premios, he estado en varios restaurantes premiados del mundo. Tenemos muchas posibilidades en Mendoza de ser parte de esta lista, vamos tomando fuerza. Es importante que se haga acá el evento, porque viene mucha gente a conocernos, y de esta manera empiezan a poner los ojos en nuestros restaurantes y productos, para que logremos tener un restaurante, o quizás varios, en el ranking” comentó el enólogo, y agregó: “el evento durará 3 días, en la que los visitantes recorrerán algunos lugares de la provincia, y será una oportunidad para que conozcan nuestra cocina y nuestros productos”. Don Julio

Por otra parte, conversamos con Pablo Rivero, el propietario del prestigioso restaurante “Don Julio”. Comentó que la fiesta de premiación en algunos países no se realizará debido a las condiciones por la pandemia, o la imposibilidad de viajar, por eso se realizará una fiesta simultánea en diferentes ciudades y conectadas de manera online. - Pudimos convencer a la organización junto a Marcelo Liern, de hacer una fiesta como se lo merecen los restaurantes argentinos, en ese sentido nos pusimos a trabajar, y gracias a toda la comunidad gastronómica que tenemos y gracias al esfuerzo de Marcelo, podemos tener esta fiesta en Mendoza – comentó Rivero. También agregó que Mendoza es una referencia importante en el mundo, de calidad gastronómica y hotelera, que se merece que se le tome la real dimensión que tiene, y que no existía mejor opción. Y que es importante mostrar otros lugares del país, no solo Buenos Aires; abrir el juego a Mendoza para que el resto del mundo vea su gran gastronomía e infraestructura. - Se va a hablar de los “50 Best de la Cordillera”, se pone en el mapa un nuevo lugar – finalizó Pablo Rivero.

Cómo será la fiesta en Mendoza

El evento ha sido organizado desde su la sede central en Londres, y patrocinado por S. Pellegrino y Acqua Panna. En Argentina, los responsables de la organización son Marcelo Liern de la agencia theNADAinc, y Maxi Mastrangelo junto a Constanza Hartung de Casa Vigil.

Se realizará en Casa Vigil, el restaurante de Bodega El Enemigo ubicado en Chachingo, Maipú. Será para cerca de 200 invitados, entre los que se encuentran los dueños y chefs de restaurantes premiados, periodistas, y amantes de la comida que pertenecen a la industria.

La comida

Se ha ideado una propuesta con productos mendocinos, y de la propia huerta, utilizando algunas técnicas de cocción regionales como el disco de arado, parrilla y llama, con la intención de mostrar a los invitados la cocina de Mendoza.

El menú incluirá una recepción desde las 18 con quesos y fiambres de La Charcutería y panificados, gazpacho, tortilla con espuma de ajo, y tortita mendocina con crocante de remolacha. Y después de la entrega de premios, habrá estaciones con diferentes opciones: espárragos con queso de cabra, trucha ahumada con emulsión de azafrán y salicornia, cordero asado con menta y yogurt, chivo al disco, cavatelli con alcaucil y habas, helado de membrillo y lavanda, helado de chocolate y remolacha. También se ha previsto un refrigerio para los invitados que se deben retirar temprano para viajar.

La bebida

Los vinos de El Enemigo y de Catena Zapata, la cerveza artesanal tirada de Chachingo Craft Beer, y las barras de cocktails de Chachingo.

Para mayor información; https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/list/1-50