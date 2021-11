Qué es el vaping: así son los nuevos cigarrillos electrónicos desechables y con sabores

Es conocido a través de varios nombres y es uno de los fenómenos más novedosos entre los fumadores. Se trata del vaping y, en esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca de estos cigarrillos electrónicos. No te pierdas los detalles.



Fuente: apsf.org

Cigarrillos electrónicos: las claves del vaping

A veces se presentan imitando la forma de los cigarrillos comunes. En otras, por ejemplo, se encuentran bajo la figura de bolígrafos y dispositivos USB, lo que hace que sean prácticamente indetectables, a no ser que se usen.



Conocidos como vaping, estos cigarrillos electrónicos toman su nombre del “vapor” que resulta de la acción de su inhalación. Al respecto, hay que decir que se trata de un aerosol que se genera cuando la batería del dispositivo calienta el líquido interior.



Dicho de otra manera, el mecanismo es prácticamente el mismo que con los cigarrillos tradicionales, aunque en el caso del vaping lo que se aspira es un líquido que contiene nicotina y otras sustancias (entre ellas propilenglicol y/o glicerina vegetal, que son las que generan el efecto de vapor) y que se puede presentar a través de distintos sabores.



En algunos casos, los aparatos son relativamente grandes y cuentan con la posibilidad de ser recargados. En otros, son más pequeños y son desechables, lo que quiere decir que tienen una vida útil que por lo general se mide en caladas.



Si bien los modelos que se hallan a disposición en el mercado son numerosos, un cigarrillo electrónico desechable promedio puede llegar a tener una durabilidad de 400 inhalaciones, las cuales equivalen a unos 40 cigarrillos normales.



Vaping: qué tan saludables son estos cigarrillos desechables

Por más que su uso sea mucho más reciente que el de los cigarrillos tradicionales, el del vaping es un fenómeno que se encuentra en tendencia y que continúa expandiéndose en las sociedades de todo el mundo.



En este sentido, hay que destacar que su uso es tan novedoso que todavía no existe un consenso o una idea muy clara de cuáles pueden ser sus consecuencias a largo plazo.



No obstante, se sabe que hay varios factores que hacen de estos cigarrillos electrónicos algo no saludable y no recomendable para la salud.



En primer lugar, contienen nicotina y otras sustancias cancerígenas, aunque en menores proporciones que los cigarrillos comunes.



Por otro lado, se debe tener en cuenta que los compuestos mismos del vaping comprenden algo nocivo para el organismo humano.



Como si fuese poco, existen casos de explosiones en estos dispositivos que pueden dañar seriamente a una persona, en especial si justo se encuentra fumando.



Estos accidentes corresponden, en la mayoría de los casos, a baterías defectuosas, o bien a un incorrecto mantenimiento de las mismas.



En definitiva, lo importante es que, más allá de las diferencias que presenten con los cigarrillos de siempre, estos electrónicos contienen sustancias que son perjudiciales para la salud y que pueden generar un comportamiento adictivo.



Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué opinas acerca del vaping, esta nueva manera de fumar que cada vez es más común en todo el mundo?