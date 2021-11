Paradisíaco: así es el mejor destino del mundo para viajar en 2022

"Best in Travel 2022" es la prestigiosa guía de viajes de la plataforma online más conocidas en el mundo de los viajes, Lonely Planet. La lista devela cuáles son los destinos estrella para volver a viajar, los mejores lugares para ir y las mejores experiencias que vivir alrededor del mundo.

"La pasión, el conocimiento y los kilómetros recorridos por los autores, la comunidad virtual y el personal de Lonely Planet avalan estas propuestas viajeras para un año en el que volveremos a viajar y a vivir experiencias inolvidables", expresan desde la editorial en la presentación de la lista con los mejores destinos para visitar en 2022.

Su color turquesa atrae a visitantes de todo el mundo. Foto: Lonely Planet

El libro "Best in Travel 2022" se publicó este mes, noviembre, e incluye una lista de 10 países, y el mismo número de regiones y ciudades del mundo para incluir en la bucket list o lista de deseos. Sorprendentes playas, imponentes montañas, pueblos colmados de historias, ciudades que no duermen, entre otros maravillosos destinos son algunos de los recomendados.

Islas Cook: el destino número 1 del ranking

Este paraíso se encuentra en el puesto número 1 de las listas de deseos de viaje según el equipo de Lonely Planet para 2022 y más allá. El archipiélago de las Islas Cook se encuentra en el corazón de la Polinesia Neozelandesa, en el Océano Pacífico.

Son 15 islas volcánicas que en su mayoría conforman atolones, círculos formados por barreras coralinas que separan el mar abierto de la tierra, creando lagunas (exactamente como en Tahití o las Maldivas) con increíbles tonos turquesa y azul con una vida marina en su máxima expresión.

Algunas de las ofertas turísticas que ofrecen las Islas Cook son: la posibilidad de celebrar una boda únicas en algunos de los resorts del archipiélago; realizar un nuevo tour por las Islas del Norte, allí se pueden encontrar las lagunas más cristalinas y deshabitadas. Además, existe la posibilidad de conocer la capital de las islas Cook, Rarotonga, la puerta de entrada a algunos de los lugares más bellos del planeta.

Los 10 destinos mejores destinos para 2022

El ranking está ordenado desde el décimo puesto hasta el destacado primer lugar, según Lonely Planet

10. Egipto

9. Malawi

8. Nepal

7. Omán

6. Anguila

5. Eslovenia

4. Belice

3. Mauricio

2. Noruega

1. Islas Cook