Amalia de Holanda y una revelación sobre su salud mental que sorprende

Hoy hay revuelo y mucha expectativa en los Países Bajos, pues se publica el libro 'Amalia'.

Claudia de Breij escribió este libro con motivo del decimoctavo cumpleaños de la princesa Amalia, que será el 7 de diciembre de 2021. Durante una conversación en video, la princesa y la escritora miraron hacia atrás recordando anécdotas de sus charlas, e incluso intercambiaron ideas y pareceres antes de mostrar el resultado final.

'Amalia' aparece en la tradición de los libros publicados anteriormente sobre los futuros herederos al trono con motivo de su decimoctavo cumpleaños. Renate Rubinstein publicó el libro 'Alexander' en 1985 y Hella Haasse en 1955 'Retrato de la princesa Beatriz'.

Claudia de Breij escribió el libro 'Amalia' basado en encuentros con la Princesa. El libro es un reflejo de estas conversaciones y, por supuesto, una impresión de la autora sobre la hija primogénita de Máxima Zorreguieta. El libro también contiene fotos del archivo privado de la princesa Amalia.

Algunos de los fragmentos de esta publicación han sorprendido a los holandeses, como la revelación de que la princesa heredera Amalia visitó a un psicólogo infantil cuando era niña y todavía habla regularmente sobre su salud mental con un profesional.

"No creo que ese sea un tema tabú. Y no tengo problema en decirlo en público", dice la joven en el libro. "A veces todo se vuelve demasiado para mí, la escuela, los amigos... por eso hablo con alguien. Si siento la necesidad, hago una cita para desahogarme y estar lista para otro mes", explicó la princesa, que considera a la salud mental tan importante como la salud física.

"Creo que hablar con un profesional de vez en cuando es bastante normal, sobre todo después de lo que le pasó a mi tía", dice en referencia a la hermana menor de su madre Máxima, Inés, quien se suicidó en 2018.

En el libro hay imágenes del álbum familiar de la princesa.

De Breij visitó el palacio seis veces para hablar con Amalia. Del libro también se desprende que en 2013, cuando su padre Guillermo Alejandro fue coronado, la joven se dio cuenta de lo que le esperaba después. En Nieuwe Kerk, Amsterdam, tenía 9 años cuando entendió que esto también se trataba de ella y su futuro. Cinco años después, cuando tenía 14 años, lo había aceptado. Ese comentario provocó la risa de su padre, quien dijo que ella sería mucho mejor que él.

Del libro surge una imagen de una niña que, de momento, no ve su futuro como un gran lastre, sino como un honor. ¿Un beneficio adicional? A Amalia le encantan las tiaras, así que no tendrá problemas con ello.

A principios de este año, se le pidió a De Breij que escribiera el libro. Pasó varios días con la princesa. Visitó el palacio Huis ten Bosch seis veces y con frecuencia le enviaba mensajes de texto y correos electrónicos a Amalia. La princesa heredera también la llevó a los establos reales donde está su caballo -que se llama Mojito- y a un club de playa propiedad de los padres de una amiga.

De Breij la retrata como una joven concentrada y seria, pero también como una niña que cuestiona lo que ha logrado en su vida hasta ahora. "Además, es perfeccionista, un rasgo que puede haber heredado de su abuela Beatriz", sugiere la autora.

Muchas de las conversaciones que De Breij ha grabado tratan sobre la relación familiar de los Orange. Amalia habló de sus padres, quienes la enviaron a un terapeuta infantil a una edad temprana porque estaban preocupados por ella. Pero también se cuentan las riñas con sus hermanas y el impacto de la muerte de dos parientes cercanos: la tía Inés y su tío, el príncipe Friso, fallecido tras un grave accidente de esquí en Lech.

En el libro también la charla tocas otras temáticas, como la religión, las redes sociales, sus días escolares y lo que va a estudiar. Amalia aún no está segura de esto último. Sus intereses se encuentran en la historia, la economía y el derecho, pero todavía no sabe exactamente cuál será su carrera. Tampoco si estudiará tradicionalmente en Leiden. Si lo hace, es "porque tengo muchas ganas y no por tradición".

De Breij también mantuvo conversaciones alegres. La escritora cuenta sobre los talentos de la princesa. "Amalia puede hacer un gran cóctel y canta realmente de manera muy bella. En una sala del palacio Huis ten Bosch donde solo hay un piano de cola, la escuché cantar 'Memory' de Barbra Streisand. Por ahora, tales actuaciones siguen siendo privadas", explica.

Albert Bos, reportero de la familia real, habló sobre la edición de este libro: "Es la primera vez que podemos conocer a Amalia de esta manera. Nunca antes había tenido una entrevista extensa, aparte de los momentos en que se hicieron una o dos preguntas durante, por ejemplo, el Día del Rey".

Sobre todo, el libro pinta la imagen de un joven de 18 años que quiere parecer normal. Muchos pasajes la muestran preocupada con su futuro papel. Piensa en lo que le espera más tarde, cómo moldeará su período como reina y cómo puede estar al servicio de los Países Bajos. "Si puedo prevenir una mala situación a través de la diplomacia, si puedo hacer al mundo un poco mejor, entonces soy feliz. Estoy al servicio de mi país. Le doy mi vida a los Países Bajos", dice Amalia.