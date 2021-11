Todo el color y los sociales de la final entre Marista y Tordos: ¡mirá las fotos!

Marista lo hizo de nuevo. Los Curas se consagraron campeones del Regional Top 8 tras derrotar 20 a 17 a Los Tordos, en una final vibrante disputada en la cancha de los Pájaros y que fue seguida por una verdadera multitud que disfrutó con cada momento del luchado encuentro.

El equipo tricolor repitió lo hecho en 2019 y su solidez fue clave para poder conseguir esta nueva corona.

Rodrigo Pontis, nuestro crédito en rugby, explicó que "El equipo de Luján aprovechó al máximo el gran nivel que mostró en la primera parte y su rival, pese a mejorar en el complemento, falló en momentos puntuales del partido, Galdeano falló dos penales, más una conversión, y se quedó con las manos vacías. Marista había llegado a la definición tras vencer a Teqüé".

Las tribunas, plenas de color.

La síntesis del partido

Los Tordos 17: Martín Santiago, Agustín Gil y Andrés Ramos; Juan Manuel Sánchez y Francisco Pannocchia; Juan Pedro Quevedo, Agustín Orrico y Andrés Baeck; Santiago Pontis y Francisco Galdeano; Francisco Cassone, Angelo Lizzola, Francisco Martos, Ignacio Conil y Matías De Paolis.

Marista: los campeones.

Marista 20: Álvaro Llaver, Renzo Cornejo y Jesús Porro; Marcos Cardozo y Joaquín Tomba, Juan Pablo Tomba, Telmo Fernández y Agustín Gómez; Julián Guevara y Bautista Filizzola; Julián Steindl, Alejo Videla, Santiago Dora, Matías Colomer y Julián Hernández.

La alegría de Marista.

Tantos: PT 9' gol de Bautista Filizzola por try de Renzo Cornejo (M). 11' y 22' penales de Francisco Galdeano (LT). 31' penal de Bautista Filizzola (M). 35' Gol de Bautista Filizzola por try de Julián Guevara. 40' try de Francisco Cassone (LT). ST 18' y 23' penales de Francisco Galdeano (LT). 26' penal de Bautista Filizzola (M).

¡No te pierdas las instantáneas tomadas por MDZ Sociales!

Camila Álvaro, Pilar Diez, Ángeles Baeck y Paula Spinelli.

El color y la pasión se reflejaron con mucha creatividad.

Giuliana Massetti y Tomás López.

¡Fiesta absoluta!

Los Dj´s Maxi De Marco y Martín Guerrero le pusieron onda al momento con su música.

Los jugadores hicieron hincapié en la importancia del respeto entre los dos clubes.

¡A la pileta!

Gabriela Mussuto dijo presente junto a su pequeña sobrina.

Cualquier lugar fue bueno para mirar la final.

Dos familias "Tordas": los Galiotti y los Ferreyra.

Paula Villafañe y Paula Falcioni, simpatizantes "Maristonas".

Bauti Pontis y Lautaro Varela.

Juan Cruz, un hincha de Marista que lo dio todo.

Emilia Sabez junto a su amiga Majo, Cata Podestá y Miagros Bartolini.

Rodrigo Galdeano y Pedro Sáez.

Marcos Lirié y Juan Mattiazzo.

Las camadas de Tordos y Marista compartieron el almuerzo.

Fede Coria y Miguel Ruiz.

Muy compenetradas, siguiendo paso a paso la final.