Fotos y detalles imperdibles del evento más glam de Buenos Aires: el Prix de Baron B

Tras la suspensión de 2020 por la pandemia, finalmente la gala solidaria más esperada del año, El Prix Baron B, tuvo tuvo su décima edición este 2021 en el Hipódromo de Palermo, donde recibió a más de 600 invitados. La combinación de tradición, elegancia y solidaridad es lo que destaca a este evento que colabora en visibilizar el trabajo de distintas fundaciones y organizaciones.

Inspirada en los grandes premios hípicos europeos, como el Prix de Diane en Francia o el Royal Ascot de Inglaterra, Prix Baron B - Édition Solidarité es la gala solidaria más importante de Buenos Aires. Reúne a grandes celebridades y empresarios para ayudar año a año a una organización diferente.

En 2021 TECHO fue la entidad seleccionada por Baron B. Cada invitado donó $5000 y además podían apostar por su caballo ganador del Prix. Con todo lo recaudado, TECHO construirá nuevos hogares para diferentes familias.

Los caballos que formaron parte del Prix de Baron B fueron Barón Bertrand, Elizabeth, Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature, Baron B Brut Rose y Héritage. La victoria se la llevó Baron B Brut Nature, que cruzó el disco y pasó a pocos metros de distancia a sus competidores con un desenlace emocionante y lleno de adrenalina.

Carolina Ardohain, Roberto García Moritán, Valeria Mazza, Soledad Fandiño, Julieta Nair Calvo, Dolores Barreiro, Nacho Viale y Carla Peterson fueron algunas de las celebridades que ingresaron al Prix de Baron B por un túnel diseñado exclusivamente para la ocasión. Mientras que, como todos los años, el encargado de la conducción fue Iván de Pineda.

Como en toda gran fiesta no faltó la buena comida, la música y, claro está, el brindis. La cena estuvo a cargo del exclusivo servicio de Eat y contó con una propuesta gourmet de bocaditos fríos y calientes. Eran mini platos recién elaborados que se hacían delante de cada invitado: pastrami, trufas y queso de cabra, combinándolos con diferentes salsas.

Como principal hubo trucha del río Limay con huevo de campo poche acompañado por crocante, y una ensalada tibia de primavera con espárragos, habas y arvejas con alioli de lima. También se podía degustar jamón de cerdo ahumado casero con relish de mostaza y kimchi.

¿El postre? ¡Suave y delicioso! Una tarta de queso de oveja con confituras de naranjas todo maridado con las etiquetas de Baron B.

En un momento de la noche se proyectó un mapping detallando la labor de TECHO, fundación que ha construido desde 2003 más de 15 mil viviendas de emergencia en Argentina.

Los premios

La particularidad de este año fue que entre todos los apostadores se hizo el sorteo de un viaje a Francia para dos personas volando en Business Class de Air France con estadía de 3 noches en París en hoteles de lujo de The Leading Hotels of the World.

El ganador del ganador del viaje a Francia fue Mario Sívori.

Entre los apostadores del caballo ganador también se sortearon 3 premios de cinco cajas de Baron B.

Fin de una noche de lujos

Después de la carrera, de los sorteos y de la cena...¡a bailar! Todos a la pista hasta la madrugada, con la magia en las consolas de PONCHO y el Dj Chule Bernardo.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la pista de baile. ¡Fueron los famosos que más pasos tiraron!

Así, al ritmo de la música, finalizó otra de las noches más esperadas del año, mientras que ya se empiezan a acumular las ansias para el 2022.

