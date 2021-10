Brownies keto de chocolate amargo en simples pasos

Es uno de los postres más deliciosos que existen y para hacerlo se requiere solamente de 2 ingredientes. Se trata de los brownies keto de chocolate amargo, y a continuación compartimos la receta y todo lo que hay que saber al respecto.



Brownies keto con solo 2 ingredientes: todo lo que hace falta

Ingredientes. Para preparar estos deliciosos brownies se requiere solamente de:

2 claras de huevo (70-80 gr).

70 gr. de chocolate amargo.

Con las cantidades mencionadas se obtienen 2 unidades de brownies grandes. Para elaborar más, solo hay que aumentar los valores en cuestión prestando atención a las proporciones entre los mismos.



Por ejemplo, para hacer 4 brownies, hay que usar 4 claras de huevo y 140 gr. de chocolate amargo.



Cómo hacer paso a paso estos brownies keto de chocolate amargo

Elaboración. Lo primero que hay que hacer es poner las claras de huevo en un recipiente y batirlas hasta obtener un punto de nieve. Al respecto, hay que decir que este paso es fundamental, ya que esta consistencia es la que permite que los brownies salgan de la mejor manera.



A continuación, hay que derretir el chocolate amargo. Hecho esto, sumar de forma constante y paulatina en la mezcla de las claras de huevo, removiendo suavemente para integrar.



Una vez que todo el chocolate está incorporado, remover con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea y en la cual ambos ingredientes estén bien distribuidos.



Al respecto, hay que tener cuidado de no mezclar de más, ya que esto podría hacer que las claras pierdan su punto y, por lo tanto, los brownies no queden tan suaves y esponjosos.



Con la mezcla ya terminada, lo único que queda por hacer es llevar al horno. Para las cantidades mencionadas, lo ideal es usar un molde de unos 14x7 cm, que tiene que estar cubierto con papel vegetal o bien rociado con un poco de aceite, para evitar que la preparación se pegue.



En cuanto al horno, el mismo tiene que estar precalentado a una temperatura de 180°C, y el tiempo de cocción oscila entre los 10 y los 15 minutos (el tiempo aumenta cuanto mayores sean las cantidades utilizadas).



La clave está en seguir de cerca el proceso, ya que apenas unos minutos de diferencia pueden hacer que los brownies salgan húmedos o secos.



Por lo demás, para comprobar el punto de cocción lo más aconsejable es insertar un palillo de madera o cuchillo en el centro del postre y observar que salga limpio y seco.



¡Listo! Los brownies keto de chocolate amargo ya están terminados y a punto para disfrutar. ¿Ya sabes con qué te gustaría acompañarlos?



