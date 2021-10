Cómo usar botellas de vidrio vacías para decorar el baño

Ya te contamos todo lo que hay que saber acerca de cómo usar las botellas de vidrio vacías para adornar el living y la cocina. En esta oportunidad, compartimos algunas claves pensando en la decoración del baño, uno de los ambientes más particulares de la casa. A continuación, todos los detalles.



Fuente: tendenciasydecoracion.com

Botellas de vidrio: lo que hay que tener en cuenta para la decoración del baño

Ante todo, hay que considerar que el baño no suele ser una habitación muy espaciosa, al menos si se las compara con otras del hogar como es el caso del living y los dormitorios.



En este sentido, hay que pensar en aplicar una de las máximas que nunca falla en materia de decoración: menos es más.



Esto no quiere decir que no haya que poner objetos decorativos en el baño. Por lo contrario, se puede hacer, aunque siempre pensando en que cuanto más simple sea mayor va a ser la contundencia a nivel estético.



Una opción más que recomendable consiste en hacer uso de botellas de vidrio pequeñas, que incluso puede ser una sola.



Teniendo en cuenta que los buenos aromas siempre son bienvenidos en el hogar, y sobre todo en el baño, una idea original consiste en usar estas pequeñas botellas como soporte de aromatizantes: basta con poner dentro de las mismas el líquido en cuestión y colocar los palillos de bambú que actúan como difusores.



Más ideas originales para decorar el baño con botellas de vidrio vacías

No hace falta que las botellas estén todo el tiempo presentes y a la vista. Al respecto, las mismas se pueden utilizar como soportes de velas, las cuales, a su vez, pueden ser usadas en ocasiones especiales como baños de inmersión.



Por otra parte, para que el baño luzca bello y estético aún en sus objetos más cotidianos, muchas personas eligen por usar este tipo de recipientes de vidrio para colocar shampoo, crema de enjuague y jabón líquido.



Se trata de algo que requiere de cierto trabajo constante, de mantenimiento tanto de limpieza como de reposición. Sin embargo, basta con probarlo para apreciar la buena impresión que genera en el ambiente.



Para finalizar, también hay que decir que las botellas pueden ser utilizadas con fines decorativos sin necesidad de que, como en los casos anteriores, tengan una utilidad práctica.



Botellas de vidrio pintadas, cubiertas con otros materiales como telas y demás son una excelente opción para esto. Eso sí: su uso se recomienda para aquellos baños que cuenten con un espacio apropiado que lo justifique.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cuál de estas ideas de decoración te gustaría aplicar en tu baño?