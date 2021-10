Recetas keto vs. paleo: ¿cuál es la diferencia?

Ambas son dietas que se basan en la fuerte presencia de proteínas. Sin embargo, tanto la keto como la paleo tienen sus diferencias y en esta oportunidad te contamos todo lo que hay que saber al respecto. A continuación, los detalles.



Fuente: dietdoctor.com

Keto vs. paleo: similitudes y diferencias



Ya sea para bajar de peso o para cualquier otra razón de similares características, la keto y la paleo son dos dietas y técnicas de alimentación bien conocidas y que cada vez son más utilizadas por las personas.



Ante todo, hay que decir que tienen una misma base en común, que al mismo tiempo es un objetivo: la de establecer una forma de alimentación que priorice la presencia de proteínas y que reduzca de forma considerable la de los hidratos.



En este sentido, hay una que es más estricta que la otra en cuanto a la fuente de los alimentos: se trata de la paleo, cuyo nombre hace referencia a la época del paleolítico y a la forma en la que los seres humanos se alimentaban por entonces.



Tomando como punto de partida el estilo de vida de los cazadores y recolectores, la dieta paleo se encuentra comprendida por alimentos frescos como frutas y verduras, por tubérculos y por carnes reducidas en grasas, pescados y mariscos.



La clave está en la omisión de todos aquellos alimentos que requieran de cierto procesamiento, por más mínimo que sea. Es por esto que los cereales, los azúcares refinados y las harinas de las mismas características, entre otros productos, no forman parte de esta dieta.



Keto o cetogénica: todo lo que hay que saber acerca de esta dieta

La dieta keto o cetogénica debe su nombre a la cetosis, el procedimiento metabólico que se produce en el organismo como consecuencia de un bajo nivel de carbohidratos.



Ante la falta de los mismos, lo que se genera es una situación en la cual las cadenas de grasas son descompuestas con el fin de obtener de energía de ellas.



A diferencia de la paleo, en el caso de la keto el foco de la dieta está puesto en la ausencia de hidratos, dejando en segundo plano la cuestión de si los alimentos son procesados o no.



Por ejemplo, hay ciertas frutas y verduras que no se aceptan ya que, si bien no están procesadas, presentan una cantidad importante de hidratos.



Caso contrario, algunos alimentos procesados pueden formar parte de la misma siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados.



Teniendo en cuenta todo lo explicado, ¿qué opinas acerca de estos dos tipos de dietas, la keto y la paleo?





Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.





Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.