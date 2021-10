Cómo decorar tu casa usando la paleta taupe: el color de moda para interiores

Ya te contamos que en esta temporada hay varios colores que son tendencia. Sin embargo, hay uno en particular que se destaca por su aspecto novedoso y por todas las posibilidades que ofrece para la decoración de interiores. Se trata del taupe, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: homedit.com

Taupe, el color neutro cálido que es tendencia en esta temporada

Su nombre significa “topo”, lo cual da algunas pistas acerca de las características que posee este color. A mitad de camino entre el gris y el marrón, o bien como una especie de combinación de ambas tonalidades, el taupe se destaca ante todo por ser tan neutro como cálido, lo cual lo ubica como una de las opciones más buscadas en cuanto a la decoración de interiores.



Al mismo tiempo, hay que decir que no se trata de un único color, sino más bien de una paleta de colores. Dicho de otra manera, las posibilidades que ofrece el taupe son tan numerosas como variadas, aunque siempre se mantienen las características mencionadas.



Ya sean tonos más claros o más oscuros, la paleta taupe aporta a lo que es la decoración y a los ambientes internos una serie de sensaciones que van desde la elegancia hasta la sobriedad.



Podría decirse que se trata de una gama minimalista y que, al mismo tiempo, posee la capacidad de destacarse en un ambiente determinado. Eso sí: hay que tener en cuenta que su uso y sus combinaciones deben estar bien planificadas.



Paleta taupe: todas las claves para la decoración de interiores

Lo primero que hay que saber es que esta paleta de colores más bien es apropiada para elementos puntuales y específicos de un ambiente, y no para que se presente en exceso dentro del mismo.



En línea con esto, una excelente elección para este color podría ser la de objetos grandes y espaciosos que resalten en el marco de un lugar determinado en el que el protagonista es el blanco.



En definitiva, más allá de sus diversas tonalidades, no deja de ser un color oscuro. Abusar del mismo puede ser que una habitación parezca más pequeña de lo que es.



Lo ideal es utilizarlo en pequeñas y justas proporciones y en combinación con una iluminación apropiada. En un dormitorio, por ejemplo, puede estar presente a través de almohadas y cojines, y lo mismo sucede con un sillón en un living.



Si la habitación tiene un predominio del blanco, la paleta taupe es una excelente opción para muebles como mesitas de luz o estantes decorativos.



Al respecto, también hay que decir que la paleta taupe no tolera muy bien la combinación con una gran diversidad de colores. Lo más aconsejable está en lograr una relación de tonalidades tan escueta como eficiente.



Al ser un neutro de características cálidas, una combinación que no falla se encuentra en colores similares, como es el caso del blanco, el gris y el beige. Para que el taupe sobresalga aún más, lo ideal es que los tonos más claros sean los que predominen en el ambiente.





¿Qué opinas? ¿Te gustaría decorar tu casa usando la paleta taupe?