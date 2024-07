WhatsApp implementa IA: estos son los teléfonos que no serán compatibles

La familia de aplicaciones de Meta continúa evolucionando con el objetivo de ofrecer las últimas novedades en funciones, accesibilidad, seguridad y tecnología. Para el año 2024, WhatsApp planea implementar funciones de Inteligencia Artificial (IA) en su plataforma, ofreciendo un asistente virtual o chatbot conversacional similar a ChatGPT. Sin embargo, algunos dispositivos iOS y Android no serán compatibles con esta nueva característica.

Entre los celulares Android que no podrán disfrutar de la IA de WhatsApp se encuentran varios modelos de Samsung, LG, Sony y Huawei. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S3 mini, LG Optimus F3, Sony Xperia M y Huawei Ascend Mate, entre otros, no soportarán esta actualización. Estos dispositivos, al contar con sistemas operativos más antiguos, no cumplirán con los requisitos necesarios para utilizar la nueva tecnología.

De esta manera luce la Inteligencia Artificial en WhatsApp. Shutterstock.

En cuanto a los dispositivos de Apple, la lista de incompatibles incluye modelos como el iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus y iPhone 7, entre otros. Estos iPhones no podrán beneficiarse de las nuevas funciones de IA debido a limitaciones en sus sistemas operativos, ya que WhatsApp requiere al menos iOS 12 para funcionar con la IA.

WhatsApp ha establecido que solo los celulares con Android OS 5.0 o superior, iOS 12 o superior, y KaiOS 2.5.0 o superior serán compatibles con la nueva IA. Esto significa que muchos usuarios necesitarán actualizar sus dispositivos para poder aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial. La constante revisión y actualización de los sistemas operativos por parte de WhatsApp asegura que solo los dispositivos más modernos puedan utilizar estas funciones avanzadas.

Meta incorpora la IA a sus aplicaciones. Shutterstock.

Para aquellos que desean seguir disfrutando de todas las características que ofrece WhatsApp, es esencial mantener sus dispositivos actualizados. Si tu celular tiene un sistema operativo muy antiguo, quizás sea el momento de considerar un cambio para no quedar atrás en la era de la IA. La implementación de esta tecnología promete mejorar la experiencia de uso, ofreciendo asistencia personalizada y respuestas más rápidas a las consultas de los usuarios.

En resumen, la incorporación de la IA en WhatsApp es un paso adelante en la evolución tecnológica de la aplicación, pero no todos los dispositivos podrán adaptarse a este cambio. Es importante que los usuarios revisen si sus celulares son compatibles y, de ser necesario, consideren una actualización para no perderse las ventajas que trae esta innovación.