El descubrimiento que revela que el hijo mayor tiende a ser más inteligente

Las discusiones familiares sobre quién es el más inteligente entre los hermanos son comunes. Recientemente, la ciencia ha abordado esta cuestión, estudiando si existe una relación entre la inteligencia y el orden de nacimiento. Investigadores de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Sydney y el Analysis Group han analizado los datos de aproximadamente 5.000 niños estadounidenses durante varios años, descubriendo que los hermanos mayores tienden a mostrar una mayor capacidad intelectual.

Los estudios concluyeron que los hermanos mayores obtienen puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia. Esta ventaja se atribuye a varios factores, entre ellos, el mayor estímulo de los padres en actividades artísticas y académicas y la mayor inversión de tiempo en su educación. Además, la responsabilidad adicional asumida por ser los primeros en nacer podría contribuir a su desarrollo cognitivo.

Sin embargo, no todos los estudios coinciden con estas conclusiones. Una investigación de la Universidad de Illinois en Chicago, que evaluó a 377.000 estudiantes universitarios, encontró diferencias en el coeficiente intelectual entre hermanos, pero estas eran mínimas y no significativas en la vida cotidiana. La profesora Rodica Damián, coautora del estudio, señaló que no hay pruebas concluyentes de que los hermanos mayores sean más inteligentes únicamente por su posición en la familia.

El debate continúa, ya que ambos estudios ofrecen perspectivas distintas sobre la influencia del orden de nacimiento en la inteligencia. Mientras que algunos sugieren que los hermanos mayores reciben más estímulos y responsabilidades que benefician su desarrollo intelectual, otros indican que las diferencias son tan pequeñas que no impactan significativamente en la vida diaria.

En conclusión, aunque algunos estudios indican una ligera ventaja intelectual para los hermanos mayores, la evidencia no es suficiente para afirmar categóricamente que el orden de nacimiento determina la inteligencia. Este tema seguirá siendo objeto de debate entre investigadores y familias, destacando la complejidad de los factores que influyen en el desarrollo cognitivo.