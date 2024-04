Lele Pons: así fue su increíble transformación física y en menos de un año

En Instagram, Lele Pons es una de las personalidades más conocidas, con más de 50 millones de seguidores. La venezolana ha logrado construir una exitosa carrera como cantante, actriz y comediante, pero también ha llamado la atención por su increíble transformación física en los últimos meses.

Hace poco más de un año, Lele Pons decidió hacer un cambio radical en su estilo de vida. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores los detalles de su proceso de transformación, desde sus hábitos alimenticios hasta su rutina de ejercicios.

Lele Pons cambió su estilo de vida.

"Lele solía comer muy mal", admitía entonces su entrenadora Maux, a lo que la cantante daba toda la razón: "Comía pasta, Coca-Cola y chocolate todos los días. Dejé de beber refrescos y comencé a comer más sano. No he comido nada de carne, tampoco he tomado lácteos, en especial leche", explicaba. Maux contó que habían han sustituido la leche de vaca por bebidas vegetales de almendras o de avena. "También ha tomado menos queso y nada de refrescos". Pequeños cambios que, sumados a su rutina fitness, le han ayudado a adelgazar más de cuatro kilos y medio.

Lele Pons y su transformación física.

También Lele Pons comenzó su transformación entrenando cuatro veces a la semana, pero en uno de sus últimos post de Instagram, admitió que incrementó la frecuencia: "Dos entrenamientos al día, yoga, dieta estricta, masajes y mucho más. ¡Vamos!". Su entrenadora explica dividen las sesiones fitness en: Entrenamiento full body, tren inferior (abdomen, piernas, glúteo), tren superior (abdomen, espalda, brazos) y nuevamente full body.

Además del cambio en su alimentación y su rutina fitness, Lele Pons también ha trabajado en mejorar su salud mental y emocional. La venezolana habla abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión, y cómo el ejercicio y una dieta saludable han sido clave para mejorar su bienestar general.