Netflix: la serie que tienes que ver si quieres tener una vida saludable

Netflix continúa ampliando su catálogo con series que no solo entretienen, sino que también provocan reflexión. Una de las últimas incorporaciones es "Wellmania", una producción australiana que se destaca por su enfoque humorístico sobre la vida y la salud. Esta serie, que consta de ocho episodios de 30 minutos cada uno, ofrece una experiencia de visualización rápida y gratificante, algo muy valorado por los espectadores.

Creada por Benjamin Law y dirigida junto a Helena Brooks y Erin White, "Wellmania" se inspira en la novela de 2017 "Wellmania: Extreme Misadventures in the Search for Wellness" de Brigid Delaney. La historia se centra en Liv, una crítica gastronómica con un estilo de vida desenfrenado, que tras enfrentar un revés de salud, se ve impulsada a modificar su filosofía de vida precipitada.

La serie explora con ironía las medidas extremas a las que algunas personas recurren en la búsqueda de la salud. Liv, la protagonista, emprende un hilarante viaje de autodescubrimiento, donde experimenta con rutinas de ejercicios extremos y soluciones de bienestar poco convencionales. "Wellmania" no solo entretiene, sino que también crea un espacio para la empatía y conexión con aquellos que han enfrentado situaciones similares, todo bajo un prisma cómico.

Esta mezcla de comedia y drama, junto con su perspicaz crítica a la obsesión por la cultura del bienestar, hace que "Wellmania" sea una serie imprescindible para los suscriptores de Netflix que buscan contenido que les haga reflexionar mientras se divierten. Además de su atractivo narrativo, "Wellmania" sirve como un espejo cómico de la sociedad actual, donde la obsesión por la salud y el bienestar a menudo roza lo absurdo.

La serie aborda con inteligencia y humor las tendencias de bienestar que inundan las redes sociales y los medios de comunicación, ofreciendo una perspectiva crítica sobre cómo la búsqueda de la salud perfecta puede convertirse en una fuente de estrés adicional en vez de una solución.

A través de las aventuras de Liv, "Wellmania" invita a los espectadores a cuestionar y reírse de las extremas y a veces ridículas medidas que la gente está dispuesta a tomar en el nombre del bienestar, proporcionando un comentario social tanto divertido como provocador.