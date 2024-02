Transforma tu cuerpo a partir de los 40 y consigue un cambio radical

Si jamás has pisado el camino del fitness, a los 40 es una excelente decisión. No es difícil ni imposible. Hoy cada vez son más las personas, y no solo las celebridades, que alcanzan esta edad o los 50 con un cuerpazo de infarto. Solo se necesita disciplina y constancia.

La nutricionista Nuria Fernández y Júlia Ndocky, quien profesa el fitness, señalan cómo se debe entrenar a partir de los 40 y qué alimentos convienen para perder la grasa abdominal. Ellas están conscientes de que perder peso a esa edad no es fácil debido a “la ralentización del metabolismo y los cambios hormonales”.

Levantar pesar, aquagym o pilates para fortalecer los músculos.

“A partir de los 30 años, nuestro estilo de vida tiende a ser más sedentario esto implica empezar a perder masa muscular por falta de estímulo. Y el cuerpo incapaz de gastar la energía suficiente para reducir o mantener los niveles de grasa, por el contrario tiende a retenerlos o incluso a aumentarlos”, señalan.

En cuanto a la alimentación estas dos expertas sugieren evitar alimentos con grasas saturadas, hidratos de carbono refinados, platos precocinados, bebidas azucaradas y alcohólicas y sustituirlas por alimentos con fibra, además de frutos secos, legumbres, pescado con Omega 3 y verduras como el tomate, la calabaza o el aguacate, así como beber mucha agua de uno y medio a 2 litros por día.

A partir de los 30, la dieta equilibrada es importante.

En cuanto al ejercicio Júlia Ndocky insiste en que es bueno dejarse asesorar por un experto para evitar lesiones. Sin embargo, ella recomienda una rutina y actividades dirigidas como el trabajo con pesas porque “tonifica los músculos y mantiene en forma el sistema cardiovascular”. La natación o el aquagym porque “son grandes ejercicios a cualquier edad e impactan sobre los músculos” y pilates o yoga “para la corrección de la postura y tonificación de los músculos”.