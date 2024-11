Existen situaciones en las que quieres a una persona, la amas o te gusta, sin embargo, ella no siente lo mismo por ti. Esto puede causar dolor, frustración e inseguridades a quien está seguro de lo que quiere, pero la otra parte no tiene intenciones de construir una relación de la misma manera. Es ahí cuando te llegas a cuestionar por qué no eres correspondido en el amor.

El amor no correspondido hace que sea imposible construir una relación duradera no fortalecer vínculos y mucho menos conexiones emocionales. Esto se puede dar por diversas causas.

El amor no correspondido causa inseguridades. Foto: Shutterstock

“Cómo se siente la otra persona tiene más que ver con ella que contigo, pero la forma en que respondes a esos sentimientos puede deberse a los conflictos o desafíos que estás enfrentando”, dice el sitio especializado “Verywell Mind”. Así también el amor no correspondido puede tener que ver con la búsqueda de personas que están fuera de nuestro alcance ya que están en una relación o buscando otro tipo de experiencias, lo que hace que no pueda darnos lo que nosotros necesitamos.

Según Verywell Mind, “idealizar a una persona también puede conducir al amor no correspondido, ya que estamos atraídos a la idea que tenemos de esa persona y no realmente con la persona. Lo que pasa es que no conocemos a esa persona realmente y no la vemos como un individuo complejo, con cosas buenas y cosas malas, y eso hace que el concepto y la realidad choquen entre ellos”.

El amor no correspondido puede ocurrir cuando idealizamos a una persona. Foto: Shutterstock

Por otra parte, según el escritor y coach de citas, Matt Hussey, “el amor no correspondido también sucede cuando estamos muy enfocados en impresionar a una persona que nos parece atractiva o interesante, pero no nos tomamos el tiempo para descubrir si esa persona realmente nos puede dar lo que queremos o necesitamos, no llegamos a conocerla realmente antes de decidir qué es la persona que queremos o si es compatible con nosotros”.

Finalmente, el escritor explica que “muchas personas buscan una relación porque piensan que es lo que los va a hacer felices, lo que va a mejorar sus vidas o lo que les va a permitir viajar, tener experiencias, hacer lo que quieren o solucionar sus principales problemas. Esto hace que las personas estén buscando relaciones constantemente, pero sin pensar en qué es lo que quieren, qué necesitan o qué tipo de persona es la que deberían buscar”.