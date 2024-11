De que se tratan las parejas “DADT”

En la actualidad, la dinámica de las relaciones amorosas ha cambiado significativamente surgiendo modalidades como, por ejemplo, la “hipergamia” o “sologamia”. En ese sentido está creciendo la tendencia de un tipo de pareja que se denomina “DADT”.

“DADT”, significa “Don't Ask, Don't Tell” (No Preguntes, No Digas) y son un tipo de relación en donde existe un cierto acuerdo entre ambos para relacionarse con otras personas fuera de la pareja, pero con la condición de no hablar abiertamente del tema. Es así que pueden tener intimidad o relaciones externas, pero sin informar o discutir sobre estas conexiones románticas.

En las parejas "DADT" se sabe que existen relaciones amorosas externas, pero no se habla del tema. Foto: Shutterstock

En las parejas “DADT”, ambos integrantes acuerdan ser libres de buscar o experimentar encuentros amorosos con otras personas, pero nunca hablar al respecto. Esto se diferencia de las relaciones abiertas, donde sí se discuten las cuestiones relacionadas con otros encuentros íntimos. En las parejas “DADT” nunca sabrán lo que están haciendo fuera de la relación para evitar incomodidad, celos o tensiones.

En las relaciones "DADT" se evitan los detalles de los encuentros externos para no generar celos, incomodidad y tensiones dentro de la pareja. Foto: Shutterstock

En este tipo de relaciones amorosas, las personas quizás podrían querer saber con quién está saliendo su pareja, pero no a donde va u otros detalles específicos de lo que sucede en el encuentro externo. Este tipo de estructura amorosa permite que la persona reciba solo la información de lo que realmente quiere escuchar, por lo que es fundamental que quienes adopten este tipo de modelo sentimental discutan sobre los límites y las interacciones que están permitidas dentro de la relación.