Cómo se reconcilian Tauro, Escorpio y Leo con sus exparejas

Dentro del universo astral, los signos del zodiaco se relacionan mostrando sus rasgos característicos que los hacen único frente a los demás. En ese sentido, la astrología estudia los comportamientos de cada uno y considera que diversos aspectos de sus personalidades.

En ese sentido, estas son las probabilidades de Tauro, Escorpio y Leo se reconcilien con sus exparejas, ya que cada uno maneja de diferente manera las rupturas amorosas.

Escorpio es difícil que vuelva con una expareja. Foto: Shutterstock

Tauro

Tauro, puede dar segundas oportunidades, pero no antes de poner ciertas condiciones. Si una expareja le convence de que ha cambiado y le dará la estabilidad que este signo del zodiaco busca, podría reconsiderar la situación. Y es que, cuando todavía siente algo, a Tauro le es difícil alejarse por completo, sin embargo, si decide volver con su ex, es porque ha analizado todos los detalles, aunque su terquedad puede llevarle a tomar una decisión que más adelante pueda arrepentirse.

Escorpio

Si una persona ha herido o traicionado la confianza de Escorpio, definitivamente no volverá con su expareja. Este signo del zodiaco es conocido por mantener relaciones profundas e intensas, por lo que si le han fallado puede considerar que es algo imperdonable. Si un ex intenta reconquistar a Escorpio, lo dejará que siga con su plan, pero solo para dejarle en claro que ya no le interesa estar con él, siendo casi imposible una reconciliación.

Las probabilidades de reconciliación de Leo son bajas. Foto: Shutterstock

Leo

La reconciliación no forma parte de Leo. Si vuelve con su expareja solo es para demostrarle que sigue siendo lo mejor que le paso en la vida. Y es que este signo del zodiaco tiene la mente ocupada en cómo seguir para adelante sin mirar al pasado. Solo podría considerar una reconciliación si un ex le propone un plan de vuelta extraordinario, pero volverá bajo sus condiciones.