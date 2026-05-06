Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 6 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y en el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques en la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Qué número te trae mala suerte Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

05522603-0fbb-462a-a7ff-4521f7a03b65 Ella Fitzgerald. Fuente: grammy.com

La cita del día de hoy

"Hazlo con pasión o no lo hagas" — Ella Fitzgerald.

El proverbio chino de hoy

"Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 38

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 48

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 42

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 45

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 40

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 41

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48