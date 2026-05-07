Estos son los números de la suerte de hoy jueves 7 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Estamos en tiempos complicados, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques en el día ya sea visualizándolos, o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que ella hoy te acompañe.

Audrey Hepburn en "Desayuno en Tiffany’s", película de 1961. Foto: cine-y-literatur.blogspot.com Audrey Hepburn en "Desayuno en Tiffany’s", película de 1961. Foto: cine-y-literatur.blogspot.com

La cita del día de hoy

“Vivir es como avanzar por un museo: es luego cuando empiezas a entender lo que has visto" - Audrey Hepburn.

El proverbio de hoy

"Si una mujer desea algo fuerte, atravesará una montaña" - proverbio japonés.

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 15, 18, 27, 33, 40

Tauro

1, 10, 12, 24, 33, 48

Géminis

9, 17, 24, 31, 38, 46

Cáncer

3, 7, 14, 20, 39, 43

Leo

2, 15, 18, 27, 35, 42

Virgo

6, 11, 20, 27, 33, 48

Libra

9, 16, 21, 35, 39, 42

Escorpio

7, 15, 18, 27, 33, 46

Sagitario

2, 11, 20, 21, 30, 48

Capricornio

3, 7, 15, 24, 39, 42

Acuario

5, 11, 20, 29, 36, 47

Piscis

3, 7, 15, 22, 38, 42