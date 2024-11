Así es el sentido del humor de Tauro, Escorpio y Acuario

Cada signo del zodiaco tiene una manera particular de relacionarse con el resto dentro del universo astral por lo que sus personalidades se ven reflejadas en sus formas de actuar con su entorno. En ese sentido, la astrología analiza el carácter de las representaciones astrológicas, y en ese sentido, determina cómo es el sentido del humor de Tauro, Escorpio y Acuario.

Cada signo tiene su particular sentido del humor. Foto: Shutterstock

Tauro

A Tauro le gusta el humor simple, más bien tranquilo y que no llegue a exageraciones. No es propenso a los constantes chistes, más bien se puede llegar a reír de cosas tontas y de vez en cuando soltar una carcajada. Este signo del zodiaco se ríe de las situaciones cotidianas que vive, pero, eso sí, no soporta las bromas de mal gusto, esto podría hacerlo enfurecer.

Escorpio

Escorpio, debido a su personalidad misteriosa y profunda, es el amo del humor negro, oscuro y sarcástico, que muchas veces los demás no logran entender. Sus bromas son intensas y se ríe de todo lo que otros no le encuentran la gracia, siempre y cuando no le afecte a él directamente. Puede mantener una broma por mucho tiempo sin mostrarse afectado, pero si se burlan de él, este signo no perdona fácilmente.

Estos signos del zodiaco pueden hacer bromas que muchos no entiendan. Foto: Shutterstock

Acuario

Este signo del zodiaco tiene un sentido del humor excéntrico, con comentarios irónicos o fuera de lugar que los demás quedan pensando si fue una broma o no. Aunque le gusta bromear, muchos no entienden tus chistes por ser muy avanzados y raros, y si es blanco de alguna broma, prefiere alejarse porque no le gusta que se rían de él.