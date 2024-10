¿Se puede consumir avena cruda?

Uno de los alimentos más saludables recomendado por los expertos para incluir en cualquier plan alimenticio balaceado es sin lugar a dudas la avena, que cuenta con numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, existen varias maneras de consumirla, y en ese sentido, la renombrada nutricionista española Boticaria García aclaró en su cuenta de Instagram si se puede comer crudo este cereal.

Entre las propiedades que tiene la avena se destacan su gran efecto saciante y, por su contenido en fibra, su capacidad de mantener los niveles de energía por más tiempo, además de ser una rica fuente de proteínas y varios tipos de vitaminas.

La avena es una rica fuente de fibra, proteínas y vitaminas. Foto: Shutterstock

La avena es un alimento muy versátil que puede incluirse en el desayuno o merienda, en batidos, o en un vaso de leche, así como también acompañada de frutas. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre si se puede consumir este cereal en estado crudo.

La experta española compartió un video en su cuenta de Instagram donde explica cómo se debe comer la avena. “Seguro que has oído que no se puede tomar cruda porque tiene un antinutriente, el ácido fítico. Este no es el malo malísimo de la película. De hecho, tiene propiedades antioxidantes», señala la especialista.

No obstante, la experta aclara que este ácido puede “actuar secuestrando nutrientes”, por lo que, si se encuentra en contacto con los minerales como el hierro y el calcio, éstos no se absorberán correctamente en el intestino. Para que la avena no contenga ácido fítico, la nutricionista recomienda “remojarla la noche anterior durante 10 o 12 horas, o calentarla”.

La avena es un alimento muy versátil. Foto: Shutterstock

“Ahora vienen las buenas noticias. A diferencia de los garbanzos, que no se pueden comer crudos, los copos de avena se han sometido a un tratamiento térmico al vapor y luego se han laminado. En ese proceso ya se ha perdido parte de ácido fítico y no hay inconveniente en tomarla tal cual”, aclaró señalando que la avena no está del todo cruda.

“Si quieres dejar la avena a remojo la noche anterior o cocinarla para hacer un porridge, perfecto. Si quieres tomarla cruda y añadirla al kéfir o al yogur, también estará perfecto”, concluyó.