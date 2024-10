Esto deberías hacer para darle seguridad a tu pareja, según la psicología

Las relaciones amorosas se construyen a base de confianza lo que mantiene saludable el vínculo afectivo. En ese sentido, el psicólogo argentino Antonio Porcelli ha compartido en sus redes sociales que cosas deberías hacer para brindarle seguridad emocional a tu pareja.

De acuerdo con el especialista, para que la relación se consolide en cuanto a confianza y seguridad se deben tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero es proyectar lo que vendrá más delante de manera a que tu pareja entienda que no es una relación temporal. “Demostrarle que hay una proyección de la pareja en el futuro, que nuestra pareja no es ahora, no es hoy, sino que yo te elijo y proyecto con vos", explica el psicólogo.

Uno de los aspectos para brindarle seguridad a tu pareja es demostrarle que hay intensión de proyectar un futuro juntos. Foto: Shutterstock

Por otro lado, debes demostrarle a tu pareja que es lo más importante en tu vida a través de hechos concretos, como estar presente en momentos claves y sacrificar cuestiones personales por el bien de la relación. “¿En qué medida estás dispuesto o dispuesta a dejar de hacer ciertas cosas por cuidar al otro cuando te necesita? ¿Por acompañar en los momentos que hace falta?" señala.

Tu pareja se sentirá segura a tu lado si le demuestras que es la persona más importante en tu vida. Foto: Shutterstock

Finalmente, se debe evitar comportamientos que puedan sembrar la semilla de la inseguridad en tu pareja manteniendo límites claro con otras personas para evitar malinterpretaciones. “No estamos seduciendo a otra persona, no estamos coqueteando y tonteando", concluye el experto.